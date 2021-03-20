«Бристоль Сити» — «Ротерхэм»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

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вчера, 12:10

Ведущий борьбу за выживание в Чемпионшипе «Ротерхэм» в рамках 38-го тура сразится с «Бристоль Сити».

Ставки букмекеров

Аналитики предлагают заиграть успех «Бристоль Сити» по коэффициенту 2,4. На победу «Ротерхэма», который будет выступать в роли гостей, можно поставить с коэффициентом 2,95. Ничья же считается самым маловероятным исходом – 3,35.

Форма команд

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа «Бристоль Сити» довольствуется статусом крепкого середняка. У клуба из одноименного города 49 набранных пунктов после 37 матчей. Характерно, что поражений у хозяев больше, чем побед (18 против 15), поэтому и забивают «горожане» реже, чем пропускают. Баланс мячей хозяев – 39:48. Особой стабильности в результатах у «Бристоль Сити» в последнее время не наблюдается.

Положение «Ротерхэма» в турнирке оставляет желать лучшего. Команда набрала очков меньше, чем провела матчей – всего 32 балла после 33 матчей. Однако стоит отметить, что у команды намного меньше проведенных матчей, чем у соседей по таблице. Это вселяет надежду в фанатов «мельников», что их любимцам удастся избежать понижения в классе.

● «Бристоль Сити» имеет серию из пяти кряду проигранных домашних матчей

● «Ротерхэм» в рамках Чемпионшипа проиграл 6 раз в 7 последних играх

● 4 подряд очных встреч этих соперников завершились с ТМ 2,5

Прогноз

Откровенно говоря, в этом матче встретятся два коллектива, находящиеся не в лучшей форме. Удержать ворота на замке будем проблематично обеим командам, ведь с обороной у них одинаково худо (по 48 и 47 пропущенных голов соответственно). В связи с этим ставка «обе забьют» за 1,75 должна пройти. Учитывая слабость «Бристоль Сити» в домашних играх, можно также поставить на не проигрыш гостей за 1,57.

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