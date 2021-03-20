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«Бристоль Сити» — «Ротерхэм»: прогноз на матч Чемпионшипа (20.03.2021)

вчера, 12:10

Ведущий борьбу за выживание в Чемпионшипе «Ротерхэм» в рамках 38-го тура сразится с «Бристоль Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.462.92
Фонбет Live! 37.00 5.10 1.20
Мелбет 2.57 3.42 2.80
Pin-Up.ru 2.16 3.20 3.40

Ставки букмекеров

Аналитики предлагают заиграть успех «Бристоль Сити» по коэффициенту 2,4. На победу «Ротерхэма», который будет выступать в роли гостей, можно поставить с коэффициентом 2,95. Ничья же считается самым маловероятным исходом – 3,35.

Форма команд

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа «Бристоль Сити» довольствуется статусом крепкого середняка. У клуба из одноименного города 49 набранных пунктов после 37 матчей. Характерно, что поражений у хозяев больше, чем побед (18 против 15), поэтому и забивают «горожане» реже, чем пропускают. Баланс мячей хозяев – 39:48. Особой стабильности в результатах у «Бристоль Сити» в последнее время не наблюдается.

Положение «Ротерхэма» в турнирке оставляет желать лучшего. Команда набрала очков меньше, чем провела матчей – всего 32 балла после 33 матчей. Однако стоит отметить, что у команды намного меньше проведенных матчей, чем у соседей по таблице. Это вселяет надежду в фанатов «мельников», что их любимцам удастся избежать понижения в классе.

● «Бристоль Сити» имеет серию из пяти кряду проигранных домашних матчей
● «Ротерхэм» в рамках Чемпионшипа проиграл 6 раз в 7 последних играх
● 4 подряд очных встреч этих соперников завершились с ТМ 2,5

Прогноз

Откровенно говоря, в этом матче встретятся два коллектива, находящиеся не в лучшей форме. Удержать ворота на замке будем проблематично обеим командам, ведь с обороной у них одинаково худо (по 48 и 47 пропущенных голов соответственно). В связи с этим ставка «обе забьют» за 1,75 должна пройти. Учитывая слабость «Бристоль Сити» в домашних играх, можно также поставить на не проигрыш гостей за 1,57.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Леганес» — «Фуэнлабрада».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.53 1.85 2.05 1.43 3.00
Мелбет 1.82 2.10
Pin-Up.ru 2.20 1.61 1.63 2.16 1.32 3.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бристоль Сити»
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