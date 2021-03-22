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«Бёртон Альбион» — «Шрюсбери Таун». Прогноз на матч английской Лиги Один (23.03.2021)

вчера, 00:08

23 марта в английской Лиге Один пройдет матч 26-го тура, в котором сыграют «Бёртон Альбион» и «Шрюсбери Таун». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.153.47
Мелбет 2.31 3.36 3.44
Pin-Up.ru 2.24 3.15 3.20

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этой встрече на себе примеряют хозяева поля. Поставить на победу «Бёртон Альбион» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.31, ничья идёт по коэффициенту 3.40, а гостевая победа «Шрюсбери Таун» котируется в 3.45.

Сыграть тотал меньше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, больше – 2.15.

Форма команд

«Бёртон Альбион» проводит невзрачный сезон в чемпионате. Команда занесла себе в актив 11 побед, восемь ничейных встреч и 16 поражений. Эти результаты принесли ей 41 зачетный пункт и промежуточное 18-е место в турнирной таблице.

На протяжении двух туров кряду «Бёртон Альбион» не знает вкуса побед. После ничейной встречи с «Блэкпулом» (1:1), команда уступила на своем поле «Милтон Кинсу» (1:2). Отметим, что до этого хозяева предстоящей встречи шли на серии из шести побед кряду. Последняя была оформлена 13 марта в гостевой игре против «Крю» (3:0).

«Шрюсбери Таун» провел 33 поединка в чемпионате, положив себе в копилку 43 очка. В турнирной таблице лиги команда опережает своего ближайшего соперника на два зачетных пункта, имея на два сыгранных матча меньше.

Серия без поражений «Шрюсбери Таун» составляет на три тура. В ней команда одержала победу над «Рочдейлом» (2:0), а также разделила очки с «Чарльтоном» (1:1) и «Халлом» (1:1).

Информация для ставок

· В 16 из 19 последних матчей «Шрюсбери Таун» прошла ставка на ТМ(2,5)

· Три предыдущих очных встречи соперников завершались вничью

· В трех последних дуэлях команд фиксировался проход ставки на ТМ(2,5)

Прогноз

В битве соседей по турнирной таблице сложно выделить очевидного фаворита. Команды располагают приблизительно равным потенциалом. Последние дуэли соперников завершались низкой результативностью, на что мы и предлагаем сделать ставку. Исход ТМ(2,5) в БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.61 1.64 2.30
Мелбет 1.65 2.38
Pin-Up.ru 2.18 1.62 1.61 2.20 1.31 3.20
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 01:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)
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