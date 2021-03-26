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Чехия – Бельгия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

вчера, 04:58

Во 2-м туре группы E европейского отбора ЧМ-2022 Бельгия сыграет на выезде с Чехией. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.914.071.67
Лига Ставок 4.70 3.90 1.75
Фонбет 4.85 3.90 1.70
Мелбет 5.15 3.92 1.76
Pin-Up.ru 4.85 3.90 1.76

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила следующие котировки на эту игру. Победу сборной Чехии можно взять по коэффициенту 5,70, ничья оценивается в 4,08, а победа бельгийцев представлена котировкой 1,68.

Форма команд

Сборная Чехии финишировала на первом месте в Лиге Наций дивизиона В и сумела выйти в дивизион А. В первом туре квалификации ЧМ-2022 чехи разгромили сборную Эстонии (6:2).

Сборная Бельгии тоже стартовала с победы в группе Е, переиграв Уэльс (3:1). Стоит отметить, что бельгийцы испытывают проблемы с точностью передач и часто позволяли сопернику проводить контратаки на свои ворота.

Информация для ставок

  • Чехия выиграла семь из десяти последних домашних матчей
  • Бельгия выиграла восемь из десяти последних выездных поединков
  • В четырех последних очных встречах команды одержали по две победы

Прогноз

Бельгийцы в этой встрече не выглядят безоговорочным фаворитом, но все-таки ставка на их победу выглядит перспективным решением для пари. Учитывая котировки букмекеров, стоит сыграть победу бельгийцев по коэффициенту 1,68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.71 1.66 2.39
Лига Ставок 3.00 1.40 2.00 1.82 1.58 2.40
Мелбет 2.06 1.89
Pin-Up.ru 3.10 1.39 2.02 1.83 1.58 2.42
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:19
ОЗ точно должно пройти
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