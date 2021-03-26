Чехия – Бельгия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (27.03.2021)

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вчера, 04:58

Во 2-м туре группы E европейского отбора ЧМ -2022 Бельгия сыграет на выезде с Чехией. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила следующие котировки на эту игру. Победу сборной Чехии можно взять по коэффициенту 5,70, ничья оценивается в 4,08, а победа бельгийцев представлена котировкой 1,68.

Форма команд

Сборная Чехии финишировала на первом месте в Лиге Наций дивизиона В и сумела выйти в дивизион А. В первом туре квалификации ЧМ -2022 чехи разгромили сборную Эстонии (6:2).

Сборная Бельгии тоже стартовала с победы в группе Е, переиграв Уэльс (3:1). Стоит отметить, что бельгийцы испытывают проблемы с точностью передач и часто позволяли сопернику проводить контратаки на свои ворота.

Информация для ставок

Чехия выиграла семь из десяти последних домашних матчей

Бельгия выиграла восемь из десяти последних выездных поединков

В четырех последних очных встречах команды одержали по две победы

Прогноз

Бельгийцы в этой встрече не выглядят безоговорочным фаворитом, но все-таки ставка на их победу выглядит перспективным решением для пари. Учитывая котировки букмекеров, стоит сыграть победу бельгийцев по коэффициенту 1,68.