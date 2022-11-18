Дания – Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

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вчера, 17:38

Ставки букмекеров

Букмекеры смогли без проблем определить в этом поединке явного фаворита. Им является сборная Дании. Загрузить на ее победу можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Поставить на успех Туниса можно по коэффициенту 7.5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.25.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.15. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.7. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Сборная Дании успешно выступала в Лиги наций, но набрав 12 очков все же не смогла обойти Хорватию, уступив всего в один балл. В последнем матче, который проводила команда соперником выступал действующий чемпион мира и датчанам удалось одержать уверенную победу со счетом (2:0).

Тунис два дня назад в рамках подготовки к турниру провел товарищескую встречу со сборной Ирана и победил (2:0). Чуть ранее коллектив сражался с грозной сборной Бразилии и был разгромлен с неприличным счетом (1:5). В целом команда в отличном настроении подходит к турниру и готова бороться за поставленные цели.

Информация для ставок

Дания выиграла пять из семи последних поединков

У Туниса лишь одно поражение в последних девяти матчах

Три из четырех последних игр сборной Дании завершились результатом ТМ 2.5

Тунис сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми из девяти последних встречах

Прогноз

Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, и они приложат максимум усилий для ее достижения. Сборная Дании выглядит более квалифицированной и подготовленной, поэтому предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.