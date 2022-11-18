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Дания – Тунис. Прогноз на матч чемпионата мира (22.11.2022)

вчера, 17:38
Дания

Ставки букмекеров

Букмекеры смогли без проблем определить в этом поединке явного фаворита. Им является сборная Дании. Загрузить на ее победу можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Поставить на успех Туниса можно по коэффициенту 7.5, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.318.45
Лига Ставок 1.50 4.20 7.40
Мелбет 1.46 4.40 7.90
1XBET 1.49 4.24 7.60

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.15. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.7. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.35.

Форма команд

Сборная Дании успешно выступала в Лиги наций, но набрав 12 очков все же не смогла обойти Хорватию, уступив всего в один балл. В последнем матче, который проводила команда соперником выступал действующий чемпион мира и датчанам удалось одержать уверенную победу со счетом (2:0).

Тунис два дня назад в рамках подготовки к турниру провел товарищескую встречу со сборной Ирана и победил (2:0). Чуть ранее коллектив сражался с грозной сборной Бразилии и был разгромлен с неприличным счетом (1:5). В целом команда в отличном настроении подходит к турниру и готова бороться за поставленные цели.

Информация для ставок

  • Дания выиграла пять из семи последних поединков
  • У Туниса лишь одно поражение в последних девяти матчах
  • Три из четырех последних игр сборной Дании завершились результатом ТМ 2.5
  • Тунис сохранил свои ворота в неприкосновенности в восьми из девяти последних встречах

Прогноз

Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, и они приложат максимум усилий для ее достижения. Сборная Дании выглядит более квалифицированной и подготовленной, поэтому предлагаем сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.35 1.58 1.72 2.09 1.37 3.00
Мелбет 1.78 2.11
1XBET 1.75 2.16
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:13
Хозяева не должны проиграть!
Гость
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