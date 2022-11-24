Япония – Коста-Рика. Прогноз на матч чемпионата мира (27.11.2022)

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сегодня, 21:30

Ставки букмекеров

Котировки на данное противостояние далеко не равны, преимущество отдается номинальным хозяевам. Взять победу Японии с форой (-1) можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победят гости, то зайдет коэффициент 7.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.25.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.97. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Япония сотворила настоящую сенсацию, обыграв сборную Германии со счетом (2:1) проигрывая по ходу встречи. Самураи выдали потрясающий второй тайм и заслужили три очка в копилку. Чуть ранее команда провела товарищескую игру с Канадой и уступила (1:2).

Коста-Рика повторила свой антирекорд на чемпионатах мира не сумев нанести ни одного удара в сторону ворот соперника. Всю игру коллектив провел на своей половине поля и оборонялся не наилучшим образом, что и привело к такому неприличному разгромному результату как (0:7).

Информация для ставок

Япония проиграла один раз в последних семи поединках

У Коста-Рики четыре победы в последних шести играх

В четырех из пяти последних матчах Японии было забито минимум два гола

Три из четырех последних встречи Коста-Рики закончились результатом ТБ 2.5

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