«Дармштадт» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (24.07.2021)

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сегодня, 00:37

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам матч стартового тура второго по силе чемпионата Германии. «Дармштадт» ждет в гости «Ян» из Регенсбурга. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.11. Победа «Яна» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ян» Регенсбург очень неуверенно провел прошлый сезон и лишь на несколько очков опередил команды, которые покинули вторую Бундеслигу. Сейчас коллектив провел хорошую предсезонную подготовку, где успешно сыграл несколько товарищеских матчей. В последних двух контрольных поединках команда обыграла «Тюркгючу» (1:0) и «Слован» Либерец (1:0).



«Дармштадт» закончил прошлый сезон в середине таблицы, однако болельщики помнят выступления команды в Бундеслиге и в этом сезоне надеются на повышение в классе. Коллектив провел предсезонную подготовку, где сыграл всего один матч. Команда постарается с первых минут захватить инициативу и добиться желаемого результата уже в начале матча. В прошлой товарищеской игре «Дармштадт» разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» не проигрывает уже восемь матчей подряд (включая товарищеский поединок)

«Ян» Регенсбург пропустил всего два мяча в последних шести товарищеских матчах

Последние 12 матчей «Дармштадта» закончились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних встреч «Дармштадта» и «Яна» закончились ничьей

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что они могут снова поделить очки в начале сезона. Предлагаем сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры дали неплохой коэффициент на победу «Ганновера» в матче второй Бундеслиги с «Вердером».