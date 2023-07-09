«Дефенса и Хустисия» — «Ланус». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (10.07.2023)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.45, в то время как победа «Лануса» будет стоить 3.05. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.1.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.75).

Форма команд

«Дефенса и Хустисия» показывает качественный и результативный футбол в этом сезоне, что позволяет ей занимать текущее пятое место в турнирной таблице. В активе клуба 39 баллов, и он всего на один пункт уступает нынешнему сопернику, поэтому победа над ним позволит выйти на четвертое место, что и является главной мотивацией. Два последних матча «Дефенса и Хустисия» выиграла у «Арсенала» Саранди (2:1) на выезде и у «Тигре» (1:0).

«Ланус» прервал в прошлом туре свою серию без поражений, что позволило отпустить прямых конкурентов вперед. Коллектив набрал 40 очков и не имеет права проигрывать в предстоящей встрече, ведь потеряет еще минимум одно место. Матч смело можно назвать центральным в этот игровой день, ведь встречаются команды из первой пятерки турнирной таблицы. В прошлом туре «Ланус» уступил на своем поле «Велес» Сарсфилд, а ранее с тем же счетом переиграл «Платенсе» (1:0).

Информация для ставок

«Дефенса и Хустисия» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ланус» одержал пять побед в десяти последних поединках во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, команды часто отмечаются голами в воротах друг друга, и мы предполагаем, что подобное также произойдет в этот раз. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.