«Ден Босх» – «Гоу Эхед Иглс». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (29.03.2021)

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вчера, 04:50

«Ден Босх» сыграет против «Гоу Эхед Иглс» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Гоу Эхед Иглс» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03. Победа «Ден Босха» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Форма команд

«Ден Босх» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал всего 19 баллов. В этом сезоне «Ден Босха» одержал 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 68 мячей. Несмотря на тяжёлое положение в таблице, команде удалось выиграть пару матчей за последнее время.

«Гоу Эхед Иглс» — один из фаворитов на попадание в высшую лигу. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице с 57 баллами. В активе команды 17 побед, 6 ничьих и столько же поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках «Иглс» демонстрируют неплохую игру, регулярно забивая своим соперникам и набирая драгоценные очки.

Информация для ставок

«Ден Босх» выиграл два из последних пяти матчей

У «Иглс» 13 забитых и 1 пропущенный мяч в последних 5 матчах

«Гоу Эхед Иглс» не проигрывает семь матчей кряду

Прогноз

Это будет интересный поединок, но не стоит здесь ожидать обилия забитых мячей, так как одна из команд очень слабо играет в атаку. В этом матче можно поставить на гол с 31 по 45 минуту, по коэффициенту 2.50. Еще одна актуальная ставка — точное количество забитых мячей — три, по коэффициенту 3.60.