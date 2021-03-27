«Ден Босх» – «Гоу Эхед Иглс». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (29.03.2021)

«Ден Босх» сыграет против «Гоу Эхед Иглс» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Гоу Эхед Иглс» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03. Победа «Ден Босха» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.
Форма команд
«Ден Босх» занимает последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице. Клуб набрал всего 19 баллов. В этом сезоне «Ден Босха» одержал 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений. Клуб забил 33 гола и пропустил 68 мячей. Несмотря на тяжёлое положение в таблице, команде удалось выиграть пару матчей за последнее время.
«Гоу Эхед Иглс» — один из фаворитов на попадание в высшую лигу. Клуб расположился на пятой строчке в турнирной таблице с 57 баллами. В активе команды 17 побед, 6 ничьих и столько же поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках «Иглс» демонстрируют неплохую игру, регулярно забивая своим соперникам и набирая драгоценные очки.
Информация для ставок
- «Ден Босх» выиграл два из последних пяти матчей
- У «Иглс» 13 забитых и 1 пропущенный мяч в последних 5 матчах
- «Гоу Эхед Иглс» не проигрывает семь матчей кряду
Прогноз
Это будет интересный поединок, но не стоит здесь ожидать обилия забитых мячей, так как одна из команд очень слабо играет в атаку. В этом матче можно поставить на гол с 31 по 45 минуту, по коэффициенту 2.50. Еще одна актуальная ставка — точное количество забитых мячей — три, по коэффициенту 3.60.
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