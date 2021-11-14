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«Ден Хааг» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.11.2021)

14 ноября 2021, 10:23

«Ден Хааг» сыграет против «Венло» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Поединок запланирован на 14 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Ден Хааг
Венло
2 : 0
завершен
14 ноября 2021, 18:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.744.164.65
BetBoom 1.74 4.00 4.15

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Ден Хааг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Венло» в 4.20.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Ден Хааг» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 20 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у «Ден Хаага» 28 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Ден Хааг» выиграл у «Алмере Сити», а также проиграл «Де Графсхапу» и «Экельсиору».

«Венло» расположился в этом сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 16 пунктов. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла восемь встреч. У «Венло» 15 забитых и 20 пропущенных голов. В последних матчах «Венло» проиграл «Аяксу II», а также уступил «Эммену» и «Де Графсхапу».

Информация для ставок

  • «Венло» проиграл пять поединков кряду
  • «Ден Хааг» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Венло» шесть пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 3.5. Такой исход оценивается коэффициентом 2.65. Команды выглядят не лучшим образом, но даже в плохой форме один из нидерландских клубов всегда может забить много голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.91 1.97
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Все комментарии
ezv8undvhj6h
ezv8undvhj6h
14 ноября в 17:10
Футбольный клуб Ден Хааг (Гаага) выиграет матч.
euf9yd5v4rjz
euf9yd5v4rjz
14 ноября в 16:09
Футбольный клуб Ден Хааг (Гаага) одержит победу.
shlomo
shlomo
14 ноября в 10:29
Хозяева не проиграют....
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