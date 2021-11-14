«Ден Хааг» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 10:23

«Ден Хааг» сыграет против «Венло» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Поединок запланирован на 14 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Ден Хааг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Венло» в 4.20.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

«Ден Хааг» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 20 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у «Ден Хаага» 28 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Ден Хааг» выиграл у «Алмере Сити», а также проиграл «Де Графсхапу» и «Экельсиору».

«Венло» расположился в этом сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 16 пунктов. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла восемь встреч. У «Венло» 15 забитых и 20 пропущенных голов. В последних матчах «Венло» проиграл «Аяксу II», а также уступил «Эммену» и «Де Графсхапу».

Информация для ставок

«Венло» проиграл пять поединков кряду

«Ден Хааг» выиграл два матча из последних пяти

У «Венло» шесть пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 3.5. Такой исход оценивается коэффициентом 2.65. Команды выглядят не лучшим образом, но даже в плохой форме один из нидерландских клубов всегда может забить много голов.