«Ден Хааг» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (14.11.2021)

«Ден Хааг» сыграет против «Венло» в рамках 15-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Поединок запланирован на 14 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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2 : 0
завершен
14 ноября 2021, 18:45
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Ден Хааг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Венло» в 4.20.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.30.
Форма команд
«Ден Хааг» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба 20 баллов. Команда выиграла восемь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех встречах. Всего у «Ден Хаага» 28 забитых и 19 пропущенных мячей. В последних матчах «Ден Хааг» выиграл у «Алмере Сити», а также проиграл «Де Графсхапу» и «Экельсиору».
«Венло» расположился в этом сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 16 пунктов. Команда выиграла пять поединков, один раз сыграла вничью и проиграла восемь встреч. У «Венло» 15 забитых и 20 пропущенных голов. В последних матчах «Венло» проиграл «Аяксу II», а также уступил «Эммену» и «Де Графсхапу».
Информация для ставок
- «Венло» проиграл пять поединков кряду
- «Ден Хааг» выиграл два матча из последних пяти
- У «Венло» шесть пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на то, что обе команды забьют и тотал матча будет больше 3.5. Такой исход оценивается коэффициентом 2.65. Команды выглядят не лучшим образом, но даже в плохой форме один из нидерландских клубов всегда может забить много голов.