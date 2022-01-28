«Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2022)

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вчера, 16:56

30 января 2022 года состоится поединок «Дерби Каунти — Бирмингем Сити». Этот матч пройдет на арене «Прайд Парк» в Дерби в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров Фонбет, является «Дерби Каунти». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Бирмингем Сити» в 3.30. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Дерби Каунти» 23-я строчка в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и восемь раз проигрывал. Стоит отметить, что с команды сняли 21 балл из-за финансовых проблем. «Дерби» забил 26 голов и пропустил столько же мячей. В последних матчах этот коллектив показывает неплохой уровень игры — поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, а также победа над «Шеффилд Юнайтед» 2:0 и ничейный исход с «Редингом» 2:2.

«Бирмингем Сити» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды восемь побед, восемь ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 42 гола. В последних встречах этот клуб показывает неплохой уровень, но часто теряет очки — ничейный исход с «Петерборо Юнайтед» со счетом 2:2, а также победа над «Барнсли» 2:1 и поражение от «Фулхэма» 6:2.

Информация для ставок

«Бирмингем» выиграл один матч из последних пяти

«Дерби Каунти» выиграл два матча из последних пяти

У «Бирмингема» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.05. Эти команды очень любят играть в атаку.