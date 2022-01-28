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«Дерби Каунти» — «Бирмингем Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2022)

вчера, 16:56

30 января 2022 года состоится поединок «Дерби Каунти — Бирмингем Сити». Этот матч пройдет на арене «Прайд Парк» в Дерби в рамках 29-го тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.33 3.24 3.36
1XBET 2.33 3.24 3.36
BetBoom 2.34 3.06 3.40

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров Фонбет, является «Дерби Каунти». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Бирмингем Сити» в 3.30. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Дерби Каунти» 23-я строчка в турнирной таблице и 14 баллов в активе. Клуб выиграл восемь поединков, 11 раз играл вничью и восемь раз проигрывал. Стоит отметить, что с команды сняли 21 балл из-за финансовых проблем. «Дерби» забил 26 голов и пропустил столько же мячей. В последних матчах этот коллектив показывает неплохой уровень игры — поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, а также победа над «Шеффилд Юнайтед» 2:0 и ничейный исход с «Редингом» 2:2.

«Бирмингем Сити» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 32 пункта. У команды восемь побед, восемь ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 42 гола. В последних встречах этот клуб показывает неплохой уровень, но часто теряет очки — ничейный исход с «Петерборо Юнайтед» со счетом 2:2, а также победа над «Барнсли» 2:1 и поражение от «Фулхэма» 6:2.

Информация для ставок

  • «Бирмингем» выиграл один матч из последних пяти
  • «Дерби Каунти» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Бирмингема» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.05. Эти команды очень любят играть в атаку.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.59 2.51
1XBET 1.59 2.51
Все комментарии
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вчера в 21:10
Футбольный клуб «Дерби Каунти» выиграет матч.
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вчера в 17:03
Футбольный клуб «Дерби Каунти» одержит победу.
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