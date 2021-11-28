«Дерби Каунти» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (29.11.2021)

29 ноября 2021 года состоится поединок «Дерби Каунти» — КПР. Матч пройдет в рамках 20-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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1 : 2
завершен
29 ноября 2021, 22:45
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — КПР. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев поля в 2.90.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Дерби» расположился в нынешнем сезоне Чемпионшипа на последней, 24-й, строчке в турнирной таблице. Клуб набрал всего один балл. У команды четыре победы, десять ничьих и пять поражений. Здесь стоит отметить, что с «Каунти» в этом сезоне сняли 21 балл из-за финансовых проблем. В Чемпионшипе английский коллектив забил 16 голов и пропустил 18 мячей. В последних матчах «Каунти» сыграл вничью с «Фулхэмом», а также выиграл у «Борнмута» и поделил очки с «Миллуоллом».
КПР расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе английского коллектива — 32 балла. Команда выиграла девять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего у КПР в этом сезоне 31 забитый и 24 пропущенных мяча. КПР в последних матчах выиграл у «Хаддерсфилда», а также справился с «Лутон Таун» и сыграл вничью с «Блэкпулом».
Информация для ставок
- КПР не проигрывает пять игр кряду
- «Дерби Каунти» не проигрывает три поединка кряду
- У КПР четыре забитых за последние три матча
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Дерби Каунти» и общий тотал мячей больше 1.5 по коэффициенту 3.55. «Дерби» в последних матчах смотрится очень даже неплохо и может стать отличным соперником для КПР.