«Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

«Дерри Сити» сыграет против «Уотерфорда» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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завтра, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Дерри Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.65. Победа «Уотерфорда» представлена коэффициентом 5.00.
Форма команд
«Дерри Сити» находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 22 баллами в активе. Команда выиграла пять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в шести матчах. На счету клуба 19 забитых и 23 пропущенных мяча. «Дерри Сити» находится не в лучшей форме. Команда редко побеждает и пропускает в каждом матче.
«Уотерфорд» набрал 13 очков и расположился на 9-й, предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 1 ничья и 13 поражений. В нынешнем сезоне клуб забил 13 голов и пропустил 37 мячей. После ужасной серии из поражений «Уотерфорд» начал добывать очки в последних турах. Но чтобы покинуть зону переходных матчей, клубу нужно как минимум отыграть отставание в 7 очков от идущего на 8-м месте «Финн Харпс».
Информация для ставок
- «Дерри Сити» забил семь голов в последних пяти матчах
- «Уотерфорд» выиграл два матча из последних пяти
- «Дерри Сити» проиграл один раз в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет, по коэффициенту 2.05.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.01 на то, что хозяева не проиграют в матче «Жувентуд» — «Гремио».