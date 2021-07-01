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«Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

сегодня, 02:06

«Дерри Сити» сыграет против «Уотерфорда» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.745.00
Лига Ставок 1.74 3.60 4.80
BetBoom 1.74 3.50 4.70

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дерри Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.65. Победа «Уотерфорда» представлена коэффициентом 5.00.

Форма команд

«Дерри Сити» находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 22 баллами в активе. Команда выиграла пять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в шести матчах. На счету клуба 19 забитых и 23 пропущенных мяча. «Дерри Сити» находится не в лучшей форме. Команда редко побеждает и пропускает в каждом матче.

«Уотерфорд» набрал 13 очков и расположился на 9-й, предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 1 ничья и 13 поражений. В нынешнем сезоне клуб забил 13 голов и пропустил 37 мячей. После ужасной серии из поражений «Уотерфорд» начал добывать очки в последних турах. Но чтобы покинуть зону переходных матчей, клубу нужно как минимум отыграть отставание в 7 очков от идущего на 8-м месте «Финн Харпс».

Информация для ставок

  • «Дерри Сити» забил семь голов в последних пяти матчах
  • «Уотерфорд» выиграл два матча из последних пяти
  • «Дерри Сити» проиграл один раз в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет, по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.01 на то, что хозяева не проиграют в матче «Жувентуд» — «Гремио».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.63 2.35
Лига Ставок 2.07 1.70 1.59 2.27
BetBoom 2.13 1.63 1.60 2.20 1.29 3.25
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 08:43
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Дерри Сити»
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