«Дерри Сити» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

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сегодня, 02:06

«Дерри Сити» сыграет против «Уотерфорда» в рамках 19-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дерри Сити» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Ничейный исход оценивается в 3.65. Победа «Уотерфорда» представлена коэффициентом 5.00.

Форма команд

«Дерри Сити» находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 22 баллами в активе. Команда выиграла пять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла в шести матчах. На счету клуба 19 забитых и 23 пропущенных мяча. «Дерри Сити» находится не в лучшей форме. Команда редко побеждает и пропускает в каждом матче.

«Уотерфорд» набрал 13 очков и расположился на 9-й, предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 1 ничья и 13 поражений. В нынешнем сезоне клуб забил 13 голов и пропустил 37 мячей. После ужасной серии из поражений «Уотерфорд» начал добывать очки в последних турах. Но чтобы покинуть зону переходных матчей, клубу нужно как минимум отыграть отставание в 7 очков от идущего на 8-м месте «Финн Харпс».

Информация для ставок

«Дерри Сити» забил семь голов в последних пяти матчах

«Уотерфорд» выиграл два матча из последних пяти

«Дерри Сити» проиграл один раз в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что только одна команда забьет, по коэффициенту 2.05.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.01 на то, что хозяева не проиграют в матче «Жувентуд» — «Гремио».