«Десна» — «Черноморец». Прогноз на матч УПЛ (25.07.2021)

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вчера, 23:12

В стартовом туре чемпионата Украины «Черноморец» отправится в гости к «Десне». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекерской конторы Мелбет, фаворитом встречи являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.75. Если победят гости, то зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Десна» имеет некоторые кадровые проблемы перед началом нового сезона, ушли ключевые игроки, а достойная замена так и не была найдена, но у команды осталось достаточное количество опытных игроков, которые будут решать задачи на сезон. Коллектив провел ряд товарищеских игр, в одной из них удалось обыграть «Верес» (2:0).

«Черноморец» возвращается в УПЛ , заняв почетное второе место в первой лиге. Одесситы провели всего три матча на сборах, в первом из которых проиграли «Альянсу» (0:2), а в следующих двух поединках одержали две победы.

Информация для ставок

• «Десна» не может выиграть пять официальных матчей подряд

• «Черноморец» проиграл всего один раз в последних четырех поединках

• Последняя очная встреча завершилась вничью (0:0)

Прогноз

«Десна» укомплектована опытными игроками, которые знают, что делать на футбольном поле. Состав «Черноморца» состоит из молодых арендованных футболистов, большинство из которых не играли на уровне УПЛ . Предлагаем сделать ставку на победу «Десны» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.