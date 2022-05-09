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«Динамо» Москва – «Алания». Прогноз на матч Кубка России (10.05.2022)

вчера, 12:38
Болельщики Динамо

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Алании» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Россия. Кубок 2021/2022
Динамо
Алания
3 : 0
завершен
сегодня, 16:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.583.794.65
Мелбет 1.53 4.74 6.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Динамо» Москва борется в РПЛ за то, чтобы сохранить вторую позицию в турнирной таблице, но гонка за чемпионство уже проиграна. Команда на данный момент опережает идущего третьим «Сочи», только по дополнительным показателям, набрав с ними по 52 очка соответственно. В кубке России совсем другая история и «бело-синие» наверняка захотят порадовать своих болельщиков трофеем, которых уже давно не было. Тем не менее, «Аланию» не стоит недооценивать, ведь в прошлом раунде именно она выбила «Зенит». Два последних матча «Динамо» закончились поражениями от «Крыльев Советов» (2:5) и «Урала» (2:3).

«Алания» из Владикавказа стремится, как можно быстрее вернуться в РПЛ, но на данный момент коллективу это не очень удается. «Алания» занимает только седьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет в своем активе 57 очков. Тем не менее, команда заявила о себе в кубке страны и после победы в серии пенальти над «Зенитом» у футболистов есть шанс пройти еще одного лидера РПЛ при должной концентрации и самоотдаче. В прошлом туре ФНЛ «Алания» крупно проиграла «Нефтехимику» (2:5), а ранее разошлась миром с «Акроном» (2:5).

Информация для ставок

  • «Динамо» М проиграло три последних матча в чемпионате России
  • Четыре из пяти последних матчей «Алании» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва сбавило обороты в чемпионате России, однако настроение футболистов не должно отражаться на другом турнире, где есть хороший шанс взять трофей. Предлагаем поставить на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.34 1.70
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:04
Предлагаем поставить на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Фонбет.
Фонбет , с уверенной победой ты конечно же погоречился !) Как бы за уверенность такую не пришлось платить !)))
j27ydpnvcv32
j27ydpnvcv32
вчера в 17:43
Футбольный клуб «Динамо» Москва одержит победу.
6hxz3jvqaydg
6hxz3jvqaydg
вчера в 17:41
Футбольный клуб «Динамо» Москва выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 16:48
В этом матче скорее всего будет упорная борьба по всему полю, соответственно команды должны порадовать своих болельщиков забитыми голами. Прогноз тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
asraeil
asraeil
вчера в 12:48
Думаю, что стоит здесь рассмотреть верховую победу хозяев. За динамовцев здесь класс, опыт и индивидуальное мастерство, ровно как и физическая составляющая. Алания после 70ой минуты с Зенитом подсела, но выручил стандарт. На руку хозяевам и открытый комбинационный стиль гостей, который даст упрощённый доступ к воротам соперника хозяевам. Так что после пробуксовки в РПЛ динамовцы могут оформить на классе выход в кубок страны.
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