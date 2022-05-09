«Динамо» Москва – «Алания». Прогноз на матч Кубка России (10.05.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Алании» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Динамо» Москва борется в РПЛ за то, чтобы сохранить вторую позицию в турнирной таблице, но гонка за чемпионство уже проиграна. Команда на данный момент опережает идущего третьим «Сочи», только по дополнительным показателям, набрав с ними по 52 очка соответственно. В кубке России совсем другая история и «бело-синие» наверняка захотят порадовать своих болельщиков трофеем, которых уже давно не было. Тем не менее, «Аланию» не стоит недооценивать, ведь в прошлом раунде именно она выбила «Зенит». Два последних матча «Динамо» закончились поражениями от «Крыльев Советов» (2:5) и «Урала» (2:3).

«Алания» из Владикавказа стремится, как можно быстрее вернуться в РПЛ , но на данный момент коллективу это не очень удается. «Алания» занимает только седьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет в своем активе 57 очков. Тем не менее, команда заявила о себе в кубке страны и после победы в серии пенальти над «Зенитом» у футболистов есть шанс пройти еще одного лидера РПЛ при должной концентрации и самоотдаче. В прошлом туре ФНЛ «Алания» крупно проиграла «Нефтехимику» (2:5), а ранее разошлась миром с «Акроном» (2:5).

Информация для ставок

«Динамо» М проиграло три последних матча в чемпионате России

Четыре из пяти последних матчей «Алании» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва сбавило обороты в чемпионате России, однако настроение футболистов не должно отражаться на другом турнире, где есть хороший шанс взять трофей. Предлагаем поставить на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Фонбет.