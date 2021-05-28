«Динамо» Брест — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (30.05.2021)

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вчера, 03:22

Брестское «Динамо» в 11-м туре Высшей лиги Беларуси сыграет дома с «Энергетик-БГУ». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

БК Бетсити считает «Динамо» явным фаворитом матча и предлагает коэффициент 1.77 на победу хозяев. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.7. Победа «Энергетика» представлена коэффициентом 4.18.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 1.85, ТМ (2,5) – 1.98.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне. Клуб из Бреста неудачно съездил в гости к «Минску», уступив сопернику с минимальным счетом. До этого «Динамо» одержало четыре победы и пять раз сыграло вничью. Набрав в общей сложности 17 очков, бывший чемпион Беларуси расположился на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от тройки лидеров составляет 3 очка.

«Энергетик-БГУ» вяло начал новый розыгрыш Высшей лиги. По итогам десяти сыгранных туров команда оформила только две победы и три раза сыграла вничью, потерпев пять поражений. В последнем туре «Энергетик» собрался с силами и с минимальным счетом победил дома «Слуцк» .

Информация для ставок

«Динамо» выиграло 3 прошлых домашних матча с «Энергетиком»

В 4 прошлых очных встречах команд в Бресте сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Динамо» не проигрывало в 5 последних поединках лиги на своем поле

Прогноз

После неудачи в прошлом туре «Динамо» бросит все силы на то, чтобы реабилитироваться в предстоящем поединке. «Энергетик» является удобным соперником для клуба из Бреста, который стабильно обыгрывает оппонента на своем поле. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Бетсити.