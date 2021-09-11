«Динамо» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России. (12.09.2021)

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сегодня, 11:28

Интересную встречу двух команд с разным стилем игры подарит всем болельщикам седьмой тур чемпионата России. Один из лидеров чемпионата «Динамо» Москва ждет в гости «Нижний Новгород». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 8.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.96. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.28.

Форма команд

«Динамо» перед началом очередного тура РПЛ идет на втором месте, отставая от лидера всего на одно очко. Клуб хорошо стартовал в новом сезоне и намерен бороться за медали чемпионата, однако для этого следует стабильно набирать очки в каждом матче. В предстоящей встрече с новичком главного чемпионата страны, «динамовцы» могут набрать очередные три очка, сделав еще один шаг вперед к своей цели. В прошлом туре московский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Урал» (1:0).

«Нижний Новгород» вопреки ожиданиям стартовал в РПЛ довольно уверенно. Коллектив набрал восемь очков за шесть туров и расположился в середине турнирной таблицы. В следующих матчах соперники будут относиться к клубу более серьезно, поэтому игрокам придется сложнее. В прошлой игре «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а несколькими днями ранее уступил на своем поле «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Нижнего Новгорода» закончились исходом «обе забьют»

«Динамо» забивало в 12 матчах из 15 на своем стадионе

«Нижний Новгород» забивал в десяти последних выездных матчах

Четыре из шести домашних матчей между «Динамо» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз