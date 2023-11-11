«Динамо» Москва – «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2023)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Динамо» Москва уже несколько матчей подряд не проигрывает и старается держаться в группе лидеров, несмотря на серьезные проблемы в некоторых поединках. Московский клуб занимает на данный момент шестое место с 22 баллами и отстает от «Локомотива» на два очка, но имеет игру в запасе. Два последних поединка «Динамо» завершились ничьей на выезде с «Сочи» (3:3) и победой над «Пари НН» (2:1) в кубке России.

«Оренбург» за счет невыразительных результатов в последних матчах опустился в зону вылета и с 13 баллами занимает 13 место. Команда отстает от ближайшего соперника на три балла, поэтому будет стараться цепляться за очки, хоть и не является фаворитом. Любые набранные очки в этот футбольный вечер будет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Оренбург» поделил очки с «Ростовом» (1:1), а в кубке уступил ЦСКА (1:3).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Оренбург» выиграл три из десяти последних выездных поединков

«Оренбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Прогноз