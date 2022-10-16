«Динамо» Москва — «Ростов». Прогноз на матч кубка России. (18.10.2022)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Ростова» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Динамо» Москва на групповом этапе кубка России выглядит очень неуверенно, но оставляет за собой шансы на выход в плей-офф. На данный момент коллектив занимает третье место и набрал четыре очка, отставая от конкурентов на два балла. Домашний поединок с «Ростовом» может стать хорошей возможностью поправить турнирное положение. В прошлом туре «Динамо» Москва обыграло на своем поле «Оренбург», а ранее сыграло вничью с ЦСКА (1:1).

«Ростов» неожиданно проиграл в прошлом туре РПЛ и пропустил вперед прямых конкурентов в турнирной таблице. Что касается группы кубка страны, то здесь команда из Юга России делит первое место с шестью баллами, и чтобы сохранить преимущество, обязана набирать баллы. В прошлом туре «Ростов» проиграл «Уралу» (1:2), а неделей ранее переиграл на своем поле «Краснодар» (3:2).

Информация для ставок

«Динамо» М выиграло только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Ростова» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Москва показывает нестабильные результаты, но может выдать один сильный поединок. Предполагаем, что команда на своем поле переиграет «Ростов», а сделать ставку можно по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.