«Динамо» Брест — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.06.2021)

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вчера, 08:05

«Динамо» Брест в 13-м туре Высшей лиги Беларуси сыграет на домашней арене против «Сморгони». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Динамо» явным фаворитом поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.34. Ничейный исход оценивается в 4.74. Победа «Сморгони» представлена коэффициентом 8.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.94 на ТБ 2.5 и 1.88 на ТМ 2.5.

Форма команд

На старте этого сезона «Динамо» выступало достаточно успешно, но затем у команды наступил кризис. По итогам трех прошлых туров Высшей лиги коллектив из Бреста смог взять только одно очко, сыграв вничью с «Ислочью» (1:1). Этому матчу предшествовали поражения от «Минска» и «Энергетика» с одинаковым счетом 0:1, а последнюю победу в чемпионате «Динамо» одержало 16 мая в домашней встрече против «Гомеля» (1:0). В турнирной таблице команда идет на седьмой строчке.

«Сморгонь» примеряет на себе статус одного из аутсайдеров чемпионата, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Дебютант Высшей лиги за 12 проведенных туров набрал только 5 очков, одержав победу над «Спутником» (2:0), а также сыграв вничью со «Славией» (1:1) и «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

В 11 прошлых матчах «Динамо» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Сморгонь» проиграла 5 последних выездных поединков в Высшей лиге

«Сморгонь» не забивала голы в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Учитывая то, как «Сморгонь» проводит матчи на выезде, у «Динамо» не должно возникать проблем в предстоящей игре. Коллектив из Бреста потерял много очков в трех прошлых турах, и в этом поединке у хозяев поля есть отличная возможность прервать череду неудач. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Динамо» с форой (-1) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.64 на победу хозяев в матче Украина — Северная Македония.