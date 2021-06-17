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«Динамо» Брест — «Сморгонь». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (18.06.2021)

вчера, 08:05

«Динамо» Брест в 13-м туре Высшей лиги Беларуси сыграет на домашней арене против «Сморгони». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.374.878.06
Лига Ставок 1.35 4.90 8.60
Мелбет 1.33 5.47 10.40
1XBET 1.20 6.05 11.00
BetBoom 1.30 4.90 9.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Динамо» явным фаворитом поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.34. Ничейный исход оценивается в 4.74. Победа «Сморгони» представлена коэффициентом 8.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.94 на ТБ 2.5 и 1.88 на ТМ 2.5.

Форма команд

На старте этого сезона «Динамо» выступало достаточно успешно, но затем у команды наступил кризис. По итогам трех прошлых туров Высшей лиги коллектив из Бреста смог взять только одно очко, сыграв вничью с «Ислочью» (1:1). Этому матчу предшествовали поражения от «Минска» и «Энергетика» с одинаковым счетом 0:1, а последнюю победу в чемпионате «Динамо» одержало 16 мая в домашней встрече против «Гомеля» (1:0). В турнирной таблице команда идет на седьмой строчке.

«Сморгонь» примеряет на себе статус одного из аутсайдеров чемпионата, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Дебютант Высшей лиги за 12 проведенных туров набрал только 5 очков, одержав победу над «Спутником» (2:0), а также сыграв вничью со «Славией» (1:1) и «Слуцком» (1:1).

Информация для ставок

  • В 11 прошлых матчах «Динамо» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • «Сморгонь» проиграла 5 последних выездных поединков в Высшей лиге
  • «Сморгонь» не забивала голы в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Учитывая то, как «Сморгонь» проводит матчи на выезде, у «Динамо» не должно возникать проблем в предстоящей игре. Коллектив из Бреста потерял много очков в трех прошлых турах, и в этом поединке у хозяев поля есть отличная возможность прервать череду неудач. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Динамо» с форой (-1) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.64 на победу хозяев в матче Украина — Северная Македония.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.40 2.00 1.83 1.55 2.46
Лига Ставок 2.00 1.76 1.58 2.29
Мелбет 2.00 1.90
1XBET 4.35 1.23
BetBoom 2.09 1.66 1.59 2.21
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 16:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Сморгонь»
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Хозяева не проиграют
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