«Динамо» Брест — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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вчера, 06:34

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Виктория» отправится в гости к брестскому «Динамо». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Викторию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.1. Победа «Динамо» представлена коэффициентом 4.76.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.64 на ТБ 2.5 и 2.33 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.65.

Форма команд

«Динамо», недавно подписавшее защитника «Сочи», при неплохой игре не смогло достичь положительного результата в выездном матче с «Викторией», проиграв 1:2. После этого поединка команда отправилась в гости к БАТЭ , где смогла всех удивить и обыграть грозного соперника по чемпионату Беларуси (2:0).

«Виктория» в первом матче выглядела достаточно скромно и не переиграла соперника по атакам и опасным моментам. Но созданной остроты хватило для победы, и теперь команда спокойно готовится к выездному поединку. Несколько дней назад чешский клуб также выступил в своем чемпионате, обыграв в 1-м туре «Младу Болеслав» (2:1).

Информация для ставок

В 10 последних поединках «Виктория» добыла 9 побед при 1 ничьей

Забивная серия «Динамо» насчитывает восемь матчей

«Виктория» забивала минимум два гола в трех из четырех последних матчей

В трех из четырех последних матчей «Динамо» сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

В ответном поединке гостевая команда, вероятно, будет владеть мячом и создаст больше опасных моментов у ворот соперника. Сделать ставку на победу «Виктории» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.