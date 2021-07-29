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«Динамо» Брест — «Виктория Пльзень». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

вчера, 06:34

В ответном матче квалификации Лиги конференций «Виктория» отправится в гости к брестскому «Динамо». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Динамо
Виктория
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
1 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 7.73 4.88 1.38
1XBET 6.65 4.50 1.38
BetBoom 7.86 4.91 1.39

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Викторию» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 4.1. Победа «Динамо» представлена коэффициентом 4.76.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.64 на ТБ 2.5 и 2.33 на ТМ 2.5. Исход «обе команды забьют» котируется в 1.65.

Форма команд

«Динамо», недавно подписавшее защитника «Сочи», при неплохой игре не смогло достичь положительного результата в выездном матче с «Викторией», проиграв 1:2. После этого поединка команда отправилась в гости к БАТЭ, где смогла всех удивить и обыграть грозного соперника по чемпионату Беларуси (2:0).

«Виктория» в первом матче выглядела достаточно скромно и не переиграла соперника по атакам и опасным моментам. Но созданной остроты хватило для победы, и теперь команда спокойно готовится к выездному поединку. Несколько дней назад чешский клуб также выступил в своем чемпионате, обыграв в 1-м туре «Младу Болеслав» (2:1).

Информация для ставок

  • В 10 последних поединках «Виктория» добыла 9 побед при 1 ничьей
  • Забивная серия «Динамо» насчитывает восемь матчей
  • «Виктория» забивала минимум два гола в трех из четырех последних матчей
  • В трех из четырех последних матчей «Динамо» сыграла ставка на ТБ 2.5

Прогноз

В ответном поединке гостевая команда, вероятно, будет владеть мячом и создаст больше опасных моментов у ворот соперника. Сделать ставку на победу «Виктории» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.26 1.63
1XBET 1.76 2.12
BetBoom 3.47 1.31 2.19 1.68 1.63 2.29
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shlomo
shlomo
вчера в 08:31
Возможен ничейный результат
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