«Динамо» — «Ворскла». Прогноз на матч УПЛ (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 01:07

Четырнадцатый тур УПЛ дарит нам интереснейшее противостояние киевского «Динамо» и полтавский «Ворсклы». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Динамо» является абсолютным фаворитом данной встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу киевлян с форой (-1). Поверить в сенсационную победу полтавского коллектива можно по коэффициенту 7.5. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.63. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.24. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Динамо» во вторник провело матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, где на своем поле в упорной борьбе уступило «Барселоне» (0:1). В чемпионате и кубке коллектив проблем не испытывает, за короткий период дважды обыграл «Мариуполь» (2:1) и (3:2) и комфортно располагается на первом месте в турнирной таблице, имея путевку в 1/4 финала кубка страны.

«Ворскла» продолжает бороться за еврокубковые места. На данный момент после 13 сыгранных поединков клуб занимает четвертое место с минимальным отставанием от конкурентов. В минувшем туре коллектив расписал нулевую ничью в домашней игре с «Черноморцем», а чуть ранее обеспечил себе участие в следующем раунде кубка Украины, обыграв на выезде «Верес» (3:1).

Информация для ставок

Победная серия «Динамо» в национальных турнирах составляет четыре матча

У «Ворсклы» всего одно поражение в крайних восьми встречах

10 из 11 минувших очных поединков закончились победами «Динамо»

«Ворскла» забивает на выезде в шести из семи последних игр

Прогноз

В этой встрече нас ждет игра очень боевых команд, которые не намерены уступать очки друг другу. Несмотря на то, что киевляне абсолютные фавориты, легкой победы им достичь не удастся, а потому вполне можем рассчитывать на то, что «Ворскла» создаст несколько моментов и забьет гол. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в БК Мелбет по коэффициенту 2.