«Дордрехт» — «ПСВ-2». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (06.08.2021)

1628181066

вчера, 19:31

«Дордрехт» примет молодежную команду ПСВ в рамках первого тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победа в этом матче будет за « ПСВ -2». Поставить на триумф гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу хозяев за 2.75.

Форма команд

«Дордрехт» выглядел откровенно плохо в товарищеских матчах. Клуб провалил предсезонную подготовку и не может похвастаться хорошим уровнем игры. Эта команда проиграла большую часть своих поединков. «Дордрехт» часто пропускает, да и с атакой у команды большие проблемы, она крайне редко может забить больше двух голов за игру, что для нидерландских чемпионатов большая редкость.

Молодежная команда ПСВ также провела отвратительную предсезонку. Клуб проиграл все свои товарищеские матчи, самое болезненное поражение было в матче с «Шальке-2» (1:4). « ПСВ -2» сильно отстает от основной команды, клуб аномально мало забивает и много пропускает. В прошлом сезоне команда была очень слабой и находилась на грани вылета, но ей повезло и она осталась в чемпионате.

Информация для ставок

« ПСВ -2» не побеждает восемь игр кряду

«Дордрехт» выиграл один матч из последних десяти

« ПСВ -2» пропустил девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.40.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Вайле» в матче чемпионата Дании с «Мидтьюлландом».