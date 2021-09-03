«Дрогеда Юнайтед» — «Слиго Роверс». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (03.09.2021)

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вчера, 16:29

«Слиго Роверс» отправляется в гости к «Дрогеде Юнайтед». Матч состоится 3 сентября 2021 года в 21:45. Этот поединок пройдет в рамках 26-го тура Премьер-лиги Ирландии. В нынешнем сезоне только один из этих клубов может похвастаться хорошими результатами, но в очной встрече команды совершенно точно устроят большое шоу. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Слиго Роверс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу хозяев по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Дрогеда Юнайтед» в этом сезоне расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 33 балла. Команда выиграла девять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в десяти играх. У клуба 37 забитых и 32 пропущенных. В последних играх «Дрогеда» выглядит отвратительно, лишь недавно клуб смог прервать серию неудач, это была победа над «Дандолком» со счетом 2:1. До этого «Дрогеда» либо играла вничью, либо с треском проигрывала каждый свой матч.

«Слиго Роверс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Команда завоевала 38 баллов. В активе клуба 11 побед, пять ничьих и семь поражений. Команда забила 28 голов и пропустила 18 мячей. В последних матчах у клуба совсем все плохо. Можно сказать, что это зеркальное отражение результатов «Дрогеды». Клуб не побеждает несколько игр кряду, хотя до ужасной серии смотрелся очень даже хорошо, более того, команда являлась претендентом на чемпионский титул.

Информация для ставок

«Слиго Роверс» проиграл семь игр кряду

«Дрогеда Юнайтед» выиграла один матч из последних пяти

«Слиго Роверс» пропускает хотя бы один мяч вот уже семь игр кряду

Прогноз

Оба клуба выглядят очень плохо, особенно это касается «Слиго Роверс». Сейчас у «Слиго» черная полоса, и клуб может проиграть уже восьмой матч кряду. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Дрогеды» или ничейный исход по коэффициенту 1.62. В успех «Дрогеды» верится больше.