«Дрогеда Юнайтед» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (30.07.2021)

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вчера, 04:43

«Дрогеда Юнайтед» примет на своем поле «Уотерфорд» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дрогеду» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.73, ничейный результат оценивается в 3.8, а победа «Уотерфорда» представлена коэффициентом 4.7.

Форма команд

«Дрогеда Юнайтед» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице с 30 набранными баллами. На счету клуба 8 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Команда забила 34 гола и пропустила 25 мячей. Последние результаты «Дрогеды» оставляют желать лучшего — 5 очков в 5 прошлых поединках.

«Уотерфорд Юнайтед» находится на девятой строчке в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Клуб одержал 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. В этом сезоне команда забила 15 мячей и пропустила 39 голов. В последних матчах «Уотерфорд» выглядит получше «Дрогеды», набрав 10 очков в 5 прошлых матчах.

Информация для ставок

«Дрогеда» пропустила шесть мячей в пяти последних матчах

«Уотерфорд» побеждает в трех матчах кряду

«Дрогеда» не побеждает в трех последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.93 на победу гостей в матче «Ньор» — «Кан».