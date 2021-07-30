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«Дрогеда Юнайтед» — «Уотерфорд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (30.07.2021)

вчера, 04:43

«Дрогеда Юнайтед» примет на своем поле «Уотерфорд» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дрогеду» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.73, ничейный результат оценивается в 3.8, а победа «Уотерфорда» представлена коэффициентом 4.7.

Форма команд

«Дрогеда Юнайтед» расположилась на пятой строчке в турнирной таблице с 30 набранными баллами. На счету клуба 8 побед, 6 ничьих и 7 поражений. Команда забила 34 гола и пропустила 25 мячей. Последние результаты «Дрогеды» оставляют желать лучшего — 5 очков в 5 прошлых поединках.

«Уотерфорд Юнайтед» находится на девятой строчке в турнирной таблице с 19 баллами в активе. Клуб одержал 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. В этом сезоне команда забила 15 мячей и пропустила 39 голов. В последних матчах «Уотерфорд» выглядит получше «Дрогеды», набрав 10 очков в 5 прошлых матчах.

Информация для ставок

  • «Дрогеда» пропустила шесть мячей в пяти последних матчах
  • «Уотерфорд» побеждает в трех матчах кряду
  • «Дрогеда» не побеждает в трех последних поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.93 на победу гостей в матче «Ньор» — «Кан».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.79 2.08
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:05
Гости не проиграют
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