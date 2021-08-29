«Дженоа» – «Наполи». Прогноз на матч Серии А (29.08.2021)

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сегодня, 09:39

Во втором туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Наполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 6.2 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.42, а взять победу гостей можно по коэффициенту 1.56.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.64. Низовой исход матча (ТМ 3.5) стоит 2.23. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Дженоа» в первом туре отправился в гости к «Интеру». Никакой борьбы навязать не удалось, коллектив без шансов сгорел (0:4). Теперь предстоит встреча с не менее грозным соперником, с которым придется исправлять ситуацию и цепляться за возможность добыть положительный результат.

«Наполи» в стартовом матче сезона дома принимал «Венецию» и спокойно разобрался с соперником, забив два безответных мяча. Победа (2:0) гарантировала три очка, теперь коллектив с уверенностью отправляется на выездной поединок второго тура.

Информация для ставок

• «Дженоа» потерпел два поражения в последних трех поединках

• Победная серия «Наполи» составляет семь матчей

• Минувшая очная встреча завершилась победой «Дженоа» (2:1)

Прогноз

«Наполи» хорошо провел первый тур, а «Дженоа» проиграл и потерял три очка. Сделать ставку на успех «Наполи» можно по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Мелбет.

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