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«Дженоа» – «Наполи». Прогноз на матч Серии А (29.08.2021)

сегодня, 09:39

Во втором туре итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Наполи». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.294.421.56
Фонбет 6.50 4.30 1.55
Мелбет 5.70 4.18 1.66
1XBET 5.70 4.18 1.66
BetBoom 5.66 4.02 1.65

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 6.2 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по 4.42, а взять победу гостей можно по коэффициенту 1.56.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.64. Низовой исход матча (ТМ 3.5) стоит 2.23. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Дженоа» в первом туре отправился в гости к «Интеру». Никакой борьбы навязать не удалось, коллектив без шансов сгорел (0:4). Теперь предстоит встреча с не менее грозным соперником, с которым придется исправлять ситуацию и цепляться за возможность добыть положительный результат.

«Наполи» в стартовом матче сезона дома принимал «Венецию» и спокойно разобрался с соперником, забив два безответных мяча. Победа (2:0) гарантировала три очка, теперь коллектив с уверенностью отправляется на выездной поединок второго тура.

Информация для ставок

• «Дженоа» потерпел два поражения в последних трех поединках
• Победная серия «Наполи» составляет семь матчей
• Минувшая очная встреча завершилась победой «Дженоа» (2:1)

Прогноз

«Наполи» хорошо провел первый тур, а «Дженоа» проиграл и потерял три очка. Сделать ставку на успех «Наполи» можно по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали невероятный коэффициент на матч чемпионата Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.80 2.08
Мелбет 2.09 1.87
1XBET 2.09 1.87
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