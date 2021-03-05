«Эльче» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.03.2021)

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05 марта 2021, 06:48

«Севилья» сыграет на выезде с «Эльче» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Севилья». На победу команды, которую тренирует Хулен Лопетеги, можно сделать ставку с коэффициентом 1.53. Также можно поставить на то, что победит «Эльче», за 7.50 и на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эльче» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 21 очко. Клуб является одним из претендентов на вылет. Команда забила 21 мяч и пропустила 36 голов. «Эльче» выиграл 4 поединка, 9 раз сыграл вничью и проиграл в 11 матчах.

«Севилья» находится на четвёртом месте в чемпионате. Команда набрала 48 баллов. 3 марта «Севилья» упустила возможность пробиться в финал Кубка Короля, проиграв «Барселоне» по сумме двух матчей. До ответного поединка с «сине-гранатовыми» у «Севильи» были отличные шансы, мало кто верил в камбэк каталонцев. После вылета «нервионцы» бросят все силы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Клуб забил 34 гола и пропустил 18 мячей, также в активе команды 15 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Информация для ставок

«Севилья» выиграла четыре матча в Примере из последних пяти

«Эльче» выиграл только один матч из последних пяти

«Севилья» забила 15 мячей в 12 гостевых матчах сезона

Прогноз

«Нервионцы» отыграли матч с «Барселоной», который закончился только в дополнительное время. Усталость явно скажется на обороне команды, которая вполне может пропустить один гол. В этом поединке стоит поставить на то, что оба клуба забьют, с коэффициентом 2.20.