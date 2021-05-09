«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (09.05.2021)

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вчера, 13:42

Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч восьмого тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ». Поединок пройдет 9 мая в Минске.

Ставки букмекеров

Больше шансов букмекеры отводят на победу «Торпедо» в этом матче. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 2.13. Поставить на домашнюю викторию «Энергетика» можно за 3.10, а ничья доступна с котировкой 3.50.

Кроме того, букмекер считает, что в этой встрече команды забьют минимум три гола. Исход ТБ (2,5) идет за 1.78, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

По итогам семи сыгранных туров в новом сезоне чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» смог набрать только пять очков. Эти результаты располагают команду на 13-м месте в общем зачете.

Единственную победу в лиге «Энергетик» одержал в стартовом туре, обыграв дома дебютанта «Сморгонь» (3:0). В последнем туре хозяева предстоящей встречи уступили в гостях минскому «Динамо» (0:2), а до этого разошлись миром с «Неманом» (1:1).

В активе «Торпедо» десять очков и восьмая позиция в общем зачете белорусского чемпионата. Команда одержала три победы и одну ничью, потерпев три поражения. В последней игре Высшей лиги сегодняшние гости одолели на своем поле «Минск».

Также среди уходящей недели «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью с БАТЭ (1:1) в ответной встрече 1/2 финала Кубка Беларуси, покинув турнир из-за гостевого поражения сопернику (1:4) в первом матче.

Информация для ставок

В 3 прошлых гостевых матчах «Торпедо» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

«Энергетик» не выигрывал в 3 последних домашних матчах Высшей лиги – два поражения и одна ничья

В 2 последних очных встречах команд побеждал «Торпедо» — 2:0 дома и 4:1 в гостях

Прогноз

Букмекеры считают «Торпедо» фаворитом в этой игре, что вполне логично, учитывая то, какие результаты в последних матчах демонстрировал «Энергетик-БГУ». Предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.55 в БК Бетсити.

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