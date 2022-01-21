«Эрцгебирге» — «Шальке-04». Прогноз на матч второй Бундеслиги (22.01.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Шальке-04» редко проигрывает в последних матчах, но допускает осечки в виде ничьих. Коллектив имеет четкую задачу выхода в Бундеслигу, но пока располагается только на шестом месте с 31 баллом в активе. Отставание от лидера «Санкт-Паули» составляет шесть очков и при успешных результатах, команда может быстро сократить разрыв. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью с «Хольштайн» (1:1), а немного раньше разошелся миром и с «Гамбургом» (1:1).

«Эрцгебирге» находится в зоне вылета и в этом сезоне коллективу тяжело конкурировать с большинством команд. Клуб занимает 17 место с набранными 15 баллами и отстает от 15 спасительного места на пять пунктов. «Эрцгебирге» забил всего 17 мячей, что является одним из худших результатов. В двух последних поединках клуб сыграл вничью с «Санкт-Паули» (2:2) и уступил «Нюрнбергу» (1:3).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» не может выиграть уже шесть матчей подряд

Восемь последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» не может выиграть на выезде уже пять поединков

«Эрцгебирге» забивал в восьми из десяти встреч на своем стадионе

Прогноз

«Эрцгебирге» не может регулярно набирать очки и закономерно находится в зоне вылета. Предполагаем, что у «Шальке-04» не будет проблем в этом матче и клуб возьмет максимум очков в этом поединке. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.