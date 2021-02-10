«Эшторил» — «Бенфика». Прогноз на матч Кубка Португалии (11.02.2021)

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сегодня, 05:53

В первом матче полуфинала Кубка Португалии «Бенфика» нанесёт визит «Эшторилу». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этой встречи БК Мелбет называет «Бенфику». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.42. Победа «Эшторила» оценивается в 7.1, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.65 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.25. На то, что команды обменяются голами, можно сделать ставку с коэффициентом 1.86.

Форма команд

«Эшторил» является одним из лидеров второй лиги Португалии и занимает 2-ю строчку в таблице. Однако последние результаты команды оставляют желать лучшего. «Эшторил» не может выиграть несколько матчей подряд, но кубковая игра – это совсем другая мотивация. На прошлой стадии турнира команда смогла выбить из Кубка «Маритиму» (3:1). В последних двух турах Сегунды «Эшторил» уступил «Ароке» (0:1) и «Академике» (1:2).

«Бенфика» после серии неудач в последних турах чемпионата смогла одержать победу в прошлой игре с «Фамаликау» (2:0). Команда имеет хороший шанс спасти сезон за счет победы в Кубке Португалии, ведь отставание в чемпионате отыграть будет очень сложно. В четвертьфинале Кубка «Бенфика» одолела «Белененсеш» (3:0).

Информация для ставок

«Эшторил» не может выиграть в основное время пять матчей подряд

Последние четыре матча между командами закончились победами «Бенфики»

Последние шесть матчей между командами заканчивались с исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла всего один выездной матч из последних пяти во всех турнирах.

Прогноз

«Бенфика» серьезно нацелилась на победу в Кубке Португалии и захочет уже в первом матче решить исход поединка в свою пользу. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с форой -1 можно с коэффициентом 1.64.