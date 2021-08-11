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«Эшторил» — «Витория»: прогноз на матч чемпионата Португалии (13.08.2021)

вчера, 13:31

В рамках второго тура чемпионата Португалии «Эшторил» на своем поле сыграет против «Витории».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.142.41
Фонбет 3.10 3.15 2.40
Мелбет 3.15 3.22 2.40
1XBET 3.15 3.22 2.40

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская контора Фонбет открыла такую линию: победа «Эшторила» — 3.03, ничья – 3.20, победа «Витории» — 2.47. Как видим, очевидного фаворита аналитики не выделяют.

Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов команды не забьют. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.63, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Эшторил» вернулся в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона, в котором команда стала золотым призером второго по значимости дивизиона страны.

В стартовом туре чемпионата «Эшторил» добился гостевой победы над «Арокой» (2:0). В новой кампании клуб также провел два матча в Кубке.

«Витория», в отличие от своего соперника, начала новый розыгрыш чемпионата с поражения. В домашней игре против «Портимоненси» сегодняшние гости пассивно сыграли в атаке и уступили с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

• «Витория», игрок которой может перебраться в РПЛ, побеждала «Эшторил» в 3 из 5 прошлых гостевых матчей
• В 3 последних домашних матчах «Эшторила» прошла ставка на ТМ(2,5)
• «Витория» не забивала больше одного гола в 9 из 10 предыдущих выездов

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.80 1.60 2.46
Мелбет 1.63 2.41
1XBET 1.63 2.41
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Все комментарии
dy4ddmeg2ym6
dy4ddmeg2ym6
вчера в 15:33
Футбольный клуб Эшторил выиграет матч.
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j3rf566q2bwd
вчера в 14:14
Футбольный клуб Витория (Гимараеш) одержит победу.
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