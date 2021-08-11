«Эшторил» — «Витория»: прогноз на матч чемпионата Португалии (13.08.2021)

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вчера, 13:31

В рамках второго тура чемпионата Португалии «Эшторил» на своем поле сыграет против «Витории».

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская контора Фонбет открыла такую линию: победа «Эшторила» — 3.03, ничья – 3.20, победа «Витории» — 2.47. Как видим, очевидного фаворита аналитики не выделяют.

Эксперты сервиса также считают, что больше двух голов команды не забьют. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.63, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Эшторил» вернулся в элиту португальского футбола по итогам прошлого сезона, в котором команда стала золотым призером второго по значимости дивизиона страны.

В стартовом туре чемпионата «Эшторил» добился гостевой победы над «Арокой» (2:0). В новой кампании клуб также провел два матча в Кубке.

«Витория», в отличие от своего соперника, начала новый розыгрыш чемпионата с поражения. В домашней игре против «Портимоненси» сегодняшние гости пассивно сыграли в атаке и уступили с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

• «Витория», игрок которой может перебраться в РПЛ , побеждала «Эшторил» в 3 из 5 прошлых гостевых матчей

• В 3 последних домашних матчах «Эшторила» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Витория» не забивала больше одного гола в 9 из 10 предыдущих выездов

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.