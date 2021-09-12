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«Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

12 сентября 2021, 01:37

12 сентября «Эспаньол» примет «Атлетико» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Испания. Примера 2021/2022
Эспаньол
Атлетико
1 : 2
завершен
12 сентября 2021, 15:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.543.551.92
Мелбет 5.15 3.48 1.86
1XBET 5.20 3.52 1.85
BetBoom 4.72 3.44 1.83

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Атлетико» по коэффициенту 1.95. Ничейный исход по коэффициенту 3.35 и победа «Эспаньола» за 4.15.

Форма команд

«Эспаньол» в прошлом сезоне здорово показал себя в Сегунде, команда очень хорошо играла. В Примере старт выдался неудачным. Клуб находится на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав два балла. Каталонский клуб в этом сезоне не обыграл «Осасуну» и «Вильярреал», а также потерпел поражение в матче от «Мальорки» с минимальным счетом 0:1. Несмотря на то, что каталонцы не выиграли в трех матчах, команда пропустила всего один мяч.

«Атлетико» в прошлом сезоне, к удивлению многих, стал чемпионом. Команда была невероятна, она часто теряла очки, затем возвращала их и в самом конце смогла оформить чемпионский титул. В активе мадридского клуба — семь баллов и пятая строчка в таблице. Команда забила пять мячей и пропустила три. В двух стартовых матчах были победы над «Сельтой» и «Эльче», а в третьем туре команда сыграла вничью с «Вильярреалом».

Информация для ставок

  • «Атлетико» не проигрывает три поединка кряду
  • «Эспаньол» не может выиграть в четырех играх кряду
  • «Атлетико» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба очень мало забивают. Да, у «Атлетико» сейчас есть топовые игроки в атаке, но «матрасники» всегда играли очень прагматично. Не стоит ожидать здесь обилия забитых мячей. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых голов меньше двух по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.60 2.47
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.72 2.26
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