«Эспаньол» — «Атлетико» Мадрид. Прогноз на матч Примеры (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 01:37

12 сентября «Эспаньол» примет «Атлетико» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Атлетико» по коэффициенту 1.95. Ничейный исход по коэффициенту 3.35 и победа «Эспаньола» за 4.15.

Форма команд

«Эспаньол» в прошлом сезоне здорово показал себя в Сегунде, команда очень хорошо играла. В Примере старт выдался неудачным. Клуб находится на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав два балла. Каталонский клуб в этом сезоне не обыграл «Осасуну» и «Вильярреал», а также потерпел поражение в матче от «Мальорки» с минимальным счетом 0:1. Несмотря на то, что каталонцы не выиграли в трех матчах, команда пропустила всего один мяч.

«Атлетико» в прошлом сезоне, к удивлению многих, стал чемпионом. Команда была невероятна, она часто теряла очки, затем возвращала их и в самом конце смогла оформить чемпионский титул. В активе мадридского клуба — семь баллов и пятая строчка в таблице. Команда забила пять мячей и пропустила три. В двух стартовых матчах были победы над «Сельтой» и «Эльче», а в третьем туре команда сыграла вничью с «Вильярреалом».

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывает три поединка кряду

«Эспаньол» не может выиграть в четырех играх кряду

«Атлетико» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба очень мало забивают. Да, у «Атлетико» сейчас есть топовые игроки в атаке, но «матрасники» всегда играли очень прагматично. Не стоит ожидать здесь обилия забитых мячей. Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых голов меньше двух по коэффициенту 2.15.