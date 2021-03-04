«Эспаньол» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (05.03.2021)

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04 марта 2021, 05:46

«Эспаньол» сыграет с «Реалом Овьедо» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Эспаньол» является фаворитом этого поединка, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.59. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Овьедо» — в 6.60.

Форма команд

«Эспаньол» рвется в Примеру. В нынешнем сезоне каталонский клуб занимает вторую строчку в Сегунде, в активе у команды 53 очка. «Эспаньол» победил в 16 матчах, 5 раз играл вничью и проиграл в 6 поединках. Клуб забил 39 голов и пропустил 17 мячей. По числу забитых голов «Эспаньол» уступает только «Альмерии», которая 42 раза поразила ворота своих соперников. Последние матчи с участием «Эспаньола» говорят о том, что «Реалу Овьедо» будет тяжело отобрать очки у каталонцев.

«Реал Овьедо» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Сегунды. Команда выиграла 8 поединков, 11 раз играла вничью и 8 раз терпела поражение. Клуб забил 31 мяч и пропустил 28 голов. В последних матчах команда играет неплохо, этого хватит, для того чтобы навязать борьбу хозяевам поля.

Информация для ставок

«Эспаньол» не проигрывает четыре матча кряду

«Реал Овьедо» не проиграл в трех из пяти последних матчей

«Эспаньол» пропустил шесть мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 46 по 60 минуту, с коэффициентом 2.90. Также можно поставить на то, что «Эспаньол» забьет в этом матче два гола, по коэффициенту 3.10.

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