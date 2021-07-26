«Эстер» — «Йонкёпингс Сёдра» Прогноз на матч Первой лиги Швеции (27.07.2021)

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вчера, 20:17

27 июля 2021 года будет сыгран очередной поединок в чемпионате Швеции. «Эстер» попробует дать бой «Йонкёпингсу». Это будет интересный матч, стоит ожидать обилия забитых мячей и опасных моментов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Швеции.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Эстер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу гостей по коэффициенту 2.75.

Форма команд

В этом сезоне «Эстер» набрал 15 баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре победы, три ничьих и пять поражений. Команда забила десять мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах у клуба не лучшая форма. Команда старается набирать очки, но все попытки тщетны. Клуб не способен сражаться против команд, которые выше уровнем, из-за этого «Эстер» никак не может выбраться из середины турнирной таблицы.

«Йонкёпингс» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба 20 забитых и 12 пропущенных. В последних матчах «Йонкёпингс» выглядит очень хорошо, команда редко проигрывает и мало пропускает. У клуба все в порядке и с линией атаки, эта команда способна и хорошо обороняться, и много забивать, а это редкий случай для чемпионата Швеции.

Информация для ставок

«Йонкёпингс» забил десять голов в последних пяти матчах

«Эстер» выиграл один матч из последних пяти

«Йонкёпингс» не проигрывает семь игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Эстера» и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.10. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на матч Олимпийских игр.