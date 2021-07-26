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«Эстер» — «Йонкёпингс Сёдра» Прогноз на матч Первой лиги Швеции (27.07.2021)

вчера, 20:17

27 июля 2021 года будет сыгран очередной поединок в чемпионате Швеции. «Эстер» попробует дать бой «Йонкёпингсу». Это будет интересный матч, стоит ожидать обилия забитых мячей и опасных моментов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в Швеции.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Эстер». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу гостей по коэффициенту 2.75.

Форма команд

В этом сезоне «Эстер» набрал 15 баллов и расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре победы, три ничьих и пять поражений. Команда забила десять мячей и пропустила 12 голов. В последних матчах у клуба не лучшая форма. Команда старается набирать очки, но все попытки тщетны. Клуб не способен сражаться против команд, которые выше уровнем, из-за этого «Эстер» никак не может выбраться из середины турнирной таблицы.

«Йонкёпингс» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 21 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и столько же проигрывала. В активе клуба 20 забитых и 12 пропущенных. В последних матчах «Йонкёпингс» выглядит очень хорошо, команда редко проигрывает и мало пропускает. У клуба все в порядке и с линией атаки, эта команда способна и хорошо обороняться, и много забивать, а это редкий случай для чемпионата Швеции.

Информация для ставок

  • «Йонкёпингс» забил десять голов в последних пяти матчах
  • «Эстер» выиграл один матч из последних пяти
  • «Йонкёпингс» не проигрывает семь игр кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Эстера» и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.10. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на матч Олимпийских игр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.60 1.75 2.11
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bhpbe4bm58fk
bhpbe4bm58fk
вчера в 21:12
«Эстер» (Векше) выиграет матч.
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