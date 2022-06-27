«Таллина Калев» – «Нымме Калью». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (28.06.2022)

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27 июня 2022, 10:22

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем. Они решили отдать предпочтение гостям. Поставить на победу «Нымме Калью» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 5.6, а поверить в победу «Таллины Калев» предлагают по коэффициенту 8.3.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 3 мячей можно поставить по коэффициенту 1.63, а ТМ 2.5 можно взять за 2.15. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Таллина Калев» несколько дней назад провел поединок в рамках кубка Эстонии, где на стадии 1/32 финала беспощадно разгромил «Румори Кальчо» со счетом (8:0). Чуть ранее состоялась игра чемпионата, где на выезде не удалось зацепиться за победу в сражении с «Нарвой-Транс», ничья (1:1).

«Нымме Калью» в кубковых баталиях участием не принимал, так как коллектив покинул розыгрыш на более ранней стадии и сосредоточился на чемпионате страны. В минувшем туре коллектив побывал в гостях у лидера чемпионата «Флоры» и был вынужден уехать ни с чем из-за поражения (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Таллины Калев» насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)

У «Нымме Калью» всего одна победа в последних пяти играх

Пять из шести минувших очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Нымме Калью» забивает в гостях в восьми из девяти последних матчей

Прогноз