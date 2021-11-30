«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

В рамках 14-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Ливерпуль». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Ливерпуль». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев поля в 6.90.
Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Эвертона» 14-я строчка и 15 баллов в турнирной таблице. В активе команды четыре победы, три ничейных результата и шесть поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 20 мячей. В последних играх «ириски» уступили «Брентфорду», а также проиграли «Манчестер Сити» и сыграли вничью с «Тоттенхэмом».
«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. Команда выиграла восемь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла всего в одном матче. «Ливерпуль» забил 39 голов и пропустил 11 мячей. В последних матчах «красные» выиграли у «Саутгемптона», а также победили «Арсенал» и проиграли «Вест Хэму».
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл три матча кряду
- «Эвертон» не побеждает семь игр кряду
- У «Ливерпуля» три сухих матча подряд
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. «Ливерпуль» очень много забивает в последнее время, но и в гол «Эвертона» можно поверить. Несмотря на свою форму, этот клуб всегда настраивается на дерби.