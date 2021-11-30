«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

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вчера, 13:52

В рамках 14-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Ливерпуль». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Ливерпуль». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.90, а победа хозяев поля в 6.90.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Эвертона» 14-я строчка и 15 баллов в турнирной таблице. В активе команды четыре победы, три ничейных результата и шесть поражений. Коллектив забил 16 голов и пропустил 20 мячей. В последних играх «ириски» уступили «Брентфорду», а также проиграли «Манчестер Сити» и сыграли вничью с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе клуба 28 баллов. Команда выиграла восемь поединков, четыре раза играла вничью и проиграла всего в одном матче. «Ливерпуль» забил 39 голов и пропустил 11 мячей. В последних матчах «красные» выиграли у «Саутгемптона», а также победили «Арсенал» и проиграли «Вест Хэму».

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл три матча кряду

«Эвертон» не побеждает семь игр кряду

У «Ливерпуля» три сухих матча подряд

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35. «Ливерпуль» очень много забивает в последнее время, но и в гол «Эвертона» можно поверить. Несмотря на свою форму, этот клуб всегда настраивается на дерби.