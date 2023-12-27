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«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2023)

вчера, 10:59
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Сити», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Выбрать победу хозяев можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.82.

Форма команд

«Эвертон» уже начинает приучать своих болельщиков к победам и последний отрезок команда провела очень достойно. «Ирискам» удалось выйти на 17 место с 16 баллами и покинуть зону вылета, что явно им добавило уверенности в силах не следующие поединки. Тем не менее, в прошлом туре команда уступила на своем поле «Тоттенхэму» (1:2), а ранее оказалась сильнее «Бернли» (2:0).

«Манчестер Сити» стал клубным чемпионом мира, но в чемпионате Англии спустился уже на пятое место. В активе «горожан» 23 балла и отставание от лидера на восемь пунктов, при этом на две меньше сыгранных игры. Еще одна осечка в матче с «Эвертоном» может ухудшить положение чемпиона Англии. В полуфинале чемпионата мира «Манчестер Сити» обыграл «Ураву» (3:0), а в финале без проблем справился с «Флуминенсе» (4:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Эвертон» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти встреч за последнее время у «Эвертона»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет результативным, а одна из команд и вовсе не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
idres
idres
вчера в 11:12
В очных противостояниях команд, наблюдается прям таки тотальное превосходство со стороны манчестерской дружины. И к слову, начиная с 2019 года, коллективы 10-ть раз пересеклись в личных встречах, и аж в 9-ти случаях победа доставалась именно подопечным Пепа Гвардиолы. Вот и получается, что недюжинная мотивация, удобный соперник, а также прекрасное настроение на фоне взятого трофея, должны принести Манчестеру Сити очередную победу.
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