«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2023)

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вчера, 10:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Манчестер Сити», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Выбрать победу хозяев можно по 6.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.82.

Форма команд

«Эвертон» уже начинает приучать своих болельщиков к победам и последний отрезок команда провела очень достойно. «Ирискам» удалось выйти на 17 место с 16 баллами и покинуть зону вылета, что явно им добавило уверенности в силах не следующие поединки. Тем не менее, в прошлом туре команда уступила на своем поле «Тоттенхэму» (1:2), а ранее оказалась сильнее «Бернли» (2:0).

«Манчестер Сити» стал клубным чемпионом мира, но в чемпионате Англии спустился уже на пятое место. В активе «горожан» 23 балла и отставание от лидера на восемь пунктов, при этом на две меньше сыгранных игры. Еще одна осечка в матче с «Эвертоном» может ухудшить положение чемпиона Англии. В полуфинале чемпионата мира «Манчестер Сити» обыграл «Ураву» (3:0), а в финале без проблем справился с «Флуминенсе» (4:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти встреч за последнее время у «Эвертона»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет результативным, а одна из команд и вовсе не сможет отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.