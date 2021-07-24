«Факел» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

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вчера, 07:36

«Факел» на своем стадионе сыграет с «Томью» в рамках 3-го тура ФНЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Факел» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Томи» котируется в 6.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.97.

Форма команд

«Факел» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 4 набранными баллами. Команда сыграла вничью с «Балтикой» (3:3) и одолела «Велес» (1:0). Пока «Факел» имеет все шансы на то, чтобы закончить чемпионат на вершине турнирной таблицы.

«Томь», недавно подписавшая воспитанника ЦСКА , после 2 туров занимает 8-ю строчку чемпионата. Сначала команда уступила «Металлургу» (2:3), а затем взяла 3 очка в матче с «Балтикой» (1:0). В прошлом сезоне «Томь» финишировала на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ .

Информация для ставок

У «Томи» две победы в последних пяти матчах

«Факел» не проигрывает 12 матчей кряду

У «Томи» шесть забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Факела» с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что только один клуб забьет в этом поединке, по коэффициенту 2.00.