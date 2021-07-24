ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыРоссия. ФНЛ 2021/2022

«Факел» — «Томь». Прогноз на матч ФНЛ (24.07.2021)

вчера, 07:36

«Факел» на своем стадионе сыграет с «Томью» в рамках 3-го тура ФНЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Факел
Томь
2 : 0
завершен
вчера, 18:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.705.54
Фонбет Live! 2.45 1.72 17.00
Мелбет 1.51 3.82 6.35
1XBET 1.54 3.76 6.05
BetBoom 1.54 3.55 6.90

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Факел» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Томи» котируется в 6.1. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.97.

Форма команд

«Факел» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице с 4 набранными баллами. Команда сыграла вничью с «Балтикой» (3:3) и одолела «Велес» (1:0). Пока «Факел» имеет все шансы на то, чтобы закончить чемпионат на вершине турнирной таблицы.

«Томь», недавно подписавшая воспитанника ЦСКА, после 2 туров занимает 8-ю строчку чемпионата. Сначала команда уступила «Металлургу» (2:3), а затем взяла 3 очка в матче с «Балтикой» (1:0). В прошлом сезоне «Томь» финишировала на 18-м месте в турнирной таблице ФНЛ.

Информация для ставок

  • У «Томи» две победы в последних пяти матчах
  • «Факел» не проигрывает 12 матчей кряду
  • У «Томи» шесть забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Факела» с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на то, что только один клуб забьет в этом поединке, по коэффициенту 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.72 1.61 2.31
Мелбет 1.67 2.31
1XBET 1.14 5.17
BetBoom 2.03 1.69 1.54 2.30 1.26 3.40
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:34
Факел не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100