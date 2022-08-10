«Факел» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (12.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Урала» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
|
- : -
12 августа 2022, 19:30
пятница
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.
Форма команд
«Факел» все еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ и чередует ничьи с поражениями. Команда идет на 12 месте с двумя пунктами и только по дополнительным характеристикам опережает ближайших конкурентов, что не дает ей оказаться в зоне вылета. Предстоящий матч с главным неудачником старта чемпионата России, возможно, даст шанс воронежскому клубу одержать первую победу. В прошлом туре «Факел» разгромно проиграл ЦСКА (1:4), а ранее разошелся миром с «Динамо» (3:3).
У «Урала» с самого старта чемпионата не задалась игра и еще не было набрано ни одного очка, что очень огорчает болельщиков и руководство. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходима полная перезагрузка и работа над ошибками, как в обороне, так и в реализации моментов. В двух последних матчах команда из Екатеринбурга проиграла на своем поле «Спартаку» (0:2) и «Краснодару» (1:3).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют»
- «Факел» проиграл один домашний матч из десяти последних во всех турнирах
- «Урал» проиграл пять последних матчей во всех турнирах
- «Факел» не выиграл ни одной игру у «Урала» в последних шести матчах
Прогноз
«Урал» забил всего один мяч в четырех поединках чемпионата и не набрал одного очка. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на победу «Факела» по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.