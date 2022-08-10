«Факел» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (12.08.2022)

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сегодня, 15:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.13. Победа «Урала» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75.

Форма команд

«Факел» все еще не побеждал в нынешнем сезоне РПЛ и чередует ничьи с поражениями. Команда идет на 12 месте с двумя пунктами и только по дополнительным характеристикам опережает ближайших конкурентов, что не дает ей оказаться в зоне вылета. Предстоящий матч с главным неудачником старта чемпионата России, возможно, даст шанс воронежскому клубу одержать первую победу. В прошлом туре «Факел» разгромно проиграл ЦСКА (1:4), а ранее разошелся миром с «Динамо» (3:3).

У «Урала» с самого старта чемпионата не задалась игра и еще не было набрано ни одного очка, что очень огорчает болельщиков и руководство. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходима полная перезагрузка и работа над ошибками, как в обороне, так и в реализации моментов. В двух последних матчах команда из Екатеринбурга проиграла на своем поле «Спартаку» (0:2) и «Краснодару» (1:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют»

«Факел» проиграл один домашний матч из десяти последних во всех турнирах

«Урал» проиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Факел» не выиграл ни одной игру у «Урала» в последних шести матчах

Прогноз

«Урал» забил всего один мяч в четырех поединках чемпионата и не набрал одного очка. В такой ситуации рекомендуем сделать ставку на победу «Факела» по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.