«Фалькенберг» — «Йонкёпингс Сёдра». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (20.07.2021)

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вчера, 21:36

«Фалькенберг» примет «Йонкёпингс» в рамках очередного тура чемпионата Швеции по футболу. Поединок запланирован на 20 июля 2021 года. Оба клуба не могут похвастаться хорошим уровнем футбола в нынешнем сезоне, но поединок стоит посмотреть хотя бы ради ставок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Швеции.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Йонкёпингс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Фалькенберг» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в семи поединках. У клуба в активе десять забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Фалькенберг» не выглядит угрожающе, скорее наоборот, команда играет очень плохо и постоянно теряет очки, даже в поединках против слабых соперников.

«Йонкёпингс» в этом сезоне набрал 18 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять побед, три ничьих и три поражения. Команда забила 17 голов и пропустила десять мячей. В последних матчах у клуба все очень хорошо. Команда регулярно зарабатывает очки и побеждает всех без разбора. Клуб имеет отличие шансы продлить свою серию без поражений, так как «Фалькенберг» является идеальным для этих целей соперником.

Информация для ставок

● «Фалькенберг» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

● «Йонкёпингс» не проигрывает шесть матчей кряду

● «Фалькенберг» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничью или победу хозяев поля по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.