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«Фалькенберг» — «Йонкёпингс Сёдра». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (20.07.2021)

вчера, 21:36

«Фалькенберг» примет «Йонкёпингс» в рамках очередного тура чемпионата Швеции по футболу. Поединок запланирован на 20 июля 2021 года. Оба клуба не могут похвастаться хорошим уровнем футбола в нынешнем сезоне, но поединок стоит посмотреть хотя бы ради ставок. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Швеции.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Йонкёпингс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.30 и на победу хозяев поля по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Фалькенберг» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла три матча, один раз сыграла вничью и проиграла в семи поединках. У клуба в активе десять забитых и 18 пропущенных. В последних матчах «Фалькенберг» не выглядит угрожающе, скорее наоборот, команда играет очень плохо и постоянно теряет очки, даже в поединках против слабых соперников.

«Йонкёпингс» в этом сезоне набрал 18 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба пять побед, три ничьих и три поражения. Команда забила 17 голов и пропустила десять мячей. В последних матчах у клуба все очень хорошо. Команда регулярно зарабатывает очки и побеждает всех без разбора. Клуб имеет отличие шансы продлить свою серию без поражений, так как «Фалькенберг» является идеальным для этих целей соперником.

Информация для ставок

● «Фалькенберг» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
● «Йонкёпингс» не проигрывает шесть матчей кряду
● «Фалькенберг» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничью или победу хозяев поля по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.49 1.86 2.00 1.47 2.75
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STVA 1
STVA 1
вчера в 21:40
Гости не проиграют
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