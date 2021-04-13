«Фаренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.04.2021)

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сегодня, 02:06

«Фаренсе» и «Спортинг» сыграют в рамках 27-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Спортинга» в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 1.5. Шансы «Фаренсе» обыграть лидера чемпионата оцениваются котировкой 6.90, а ничья представлена коэффициентом 4.24.

Согласно выставленной линии, этот матч получится низовым. Сыграть ставку ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.8, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Фаренсе», набравший 22 очка за 26 туров, занимает предпоследнее место в чемпионате Португалии. В этом сезоне у команды семь побед и семь ничьих, а также 14 поражений. В пяти последних турах «Фаренсе» занес себе в актив три балла, обыграв в гостях «Боавишту» (0:1). В других матчах команда проиграла «Риу Аве» (0:2), «Белененсешу» (0:1), «Браге» (1:2) и «Маритиму» (0:1).

«Спортинг» лидирует в Примейре, набрав 66 очков. В двух прошлых турах коллектив из Лиссабона сыграл вничью с «Морейренсе» (1:1) и «Фамаликау» (1:1), сократив своё преимущество над идущим следом «Порту» до шести зачетных пунктов. До вышеупомянутых матчей «львы» поочередно победили «Санта Клару» (2:1), «Тонделу» (1:0) и «Виторию Гимараеш» (1:0). «Спортинг» остается единственной командой лиги, которая еще не проигрывала в текущем сезоне – 20 побед и 6 ничьих.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывал в 26 последних матчах чемпионата

В 7 из 8 предыдущих матчей «Спортинга» в лиге сыграла ставка на ТМ (2,5)

В 6 из 7 прошлых матчей «Фаренсе» в лиге больше (2,5) мячей не забивалось

«Фаренсе» не побеждал в 6 предыдущих домашних поединках лиги

Прогноз

«Спортинг», не побеждавший в двух турах кряду, растерял солидное преимущество над «Порту». В связи с этим в предстоящем поединке от «львов» стоит ожидать максимальной самоотдачи. Предлагаем поставить на победу «Спортинга» и ТМ (3,5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Бетсити.