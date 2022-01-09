«Фенербахче» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (10.01.2022)

1641716953

09 января 2022, 11:29

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам этой встречи. На победу «Фенербахче» линия БК Фонбет предлагает загрузить по коэффициенту 1.8. Неожиданная победа «Адана Демирспора» порадует коэффициентом 4.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.87.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» зайдет по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Фенербахче» в новом году участия в официальных матчах еще не принимал, но минувший год команда завершила на мажорной ноте. В рамках кубка страны был пройден в дополнительное время «Афьет Афьонспор» (2:0), а в последнем туре чемпионата спокойно обыгран «Йени Малатияспор» (2:0).

«Адана Демирспор» также завершил год победно, переиграв в 1/32 финала кубка Турции «Анкараспор» со счетом (3:2). В чемпионате команда сражалась с «Гезтепе» и расписала ничью (1:1), которая позволила закрепить на седьмом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Фенербахче» не проигрывает дома шесть матчей кряду

Беспроигрышная серия «Адана Демирспора» составляет пять игр (четыре победы и ничья)

Три минувшие очные встречи завершились поражением «Адана Демирспора»

Три последних поединка с участием «Фенербахче» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Игра будет проходить без тотального преимущества одной из команд, но «Фенербахче наверняка будет выглядеть предпочтительнее. Верим в успех хозяев уверенную и предлагаем сделать ставку на победу „Фенербахче“ в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.