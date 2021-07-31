«Феникс» — «Пласа Колония». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (01.08.2021)

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вчера, 20:52

«Феникс» встретится с «Пласой Колонией» в рамках 12-го тура чемпионата Уругвая. Этот поединок запланирован на 1 августа 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Пласа Колония». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу хозяев по коэффициенту 3.60.

Форма команд

«Феникс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 14 баллов. Команда выиграла четыре поединка, два раза играла вничью и пять раз проигрывала. У клуба в активе 16 забитых и 20 пропущенных. В последних матчах «Феникс» выглядит не лучшим образом. Клуб на протяжении всего сезона пытается сражаться за место в середине турнирной таблице, это у него получается неплохо, но если в следующем матче «Феникс» проиграет, то может опуститься ниже и дать отпор соперникам будет тяжелее.

«Пласа Колония» — лидер чемпионата Уругвая. Команда набрала 26 пунктов. У клуба в активе восемь побед, две ничьих и одно поражение. Команда забила 15 голов и пропустила семь мячей. В последних матчах эта команда неудержима, она находится в прекрасной форме и практически во всех поединка забивает голы. «Пласа Колония» — фаворит не только этого матча, но и всего чемпионата, до золотых медалей осталось не так уж и долго. Победа над «Фениксом» позволит клубу чувствовать себя еще увереннее на первом месте.

Информация для ставок

«Пласа Колония» забила шесть голов в последних пяти матчах

«Феникс» не проигрывает три поединка кряду

«Пласа Колония» не проигрывает семь игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на гол с 16-й по 30-ю минуту матча по коэффициенту 2.90. Еще одна актуальная ставка — победа «Пласа Колонии» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на тотал голов в матче чемпионата Украины.