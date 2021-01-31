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«Фейеноорд» — ПСВ: прогноз на матч Эредивизие (31.01.2021)

вчера, 12:20

«Фейеноорд» 31 января 2021 года принимает на своем стадионе ПСВ.

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Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Фейеноорд» не выглядит очевидным фаворитом противостояния, на их победу рекомендуют ставить с коэффициентом 2.80. Ничейный исход оценивают в 3.60. Победу ПСВ рассматривают за 2.40. Оба клуба находятся в неплохой форме, но у «Фейеноорда» не самый приятный сезон.

Форма команд

«Фейеноорд» — это та команда, которая сражается за первые места. Однако в нынешнем сезоне дела у клуба не так хороши. Клуб находится на пятой строчке и имеет в активе 35 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:3.

ПСВ, как и полагается большому клубу, находится на вершине таблицы. До первого места клуб немного не дотягивает, но после потенциальной победы над «Фейеноордом» есть все шансы добраться до первой строчки. У ПСВ 43 балла в активе и вторая строчка в чемпионате.

Информация для ставок

ПСВ забил в нынешнем сезоне 45 мячей — один из лучших показателей в лиге
ПСВ не проигрывает четыре матча кряду
● «Фейеноорд» проиграл в трех матчах из пяти

Прогноз

Букмекеры считают, что необходимо поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.50. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют в первом тайме с коэффициентом 3.45.

Ставки на футбольные матчи
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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:21
гости не проиграют
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