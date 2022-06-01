Финляндия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

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01 июня 2022, 16:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Финляндии до последнего боролась с Украиной за плей-офф квалификации на ЧМ 2022, но проиграла и не попала в стыковые матчи. В предстоящей встрече их ждет добрая знакомая сборная Боснии и Герцеговины, которая была с ней в группе прошлой квалификации, поэтому соперники уже знают друг друга, что подогревает дополнительный интерес к противостоянию. В прошлом товарищеском матче Финляндия проиграла Словакии (0:2), а ранее сыграла вничью с Исландией (1:1).

Босния и Герцеговина только в прошлом туре смогла прервать серию поражений, которая длилась несколько матчей подряд. Команда в последних встречах не похожа на себя и часто допускала ошибки, которые приводили к пропущенным голам. Чтобы замахнуться на победу в этой группе, коллективу необходимо набирать очки уже сейчас и обзаводиться преимуществом. Два последних поединка Боснии и Герцеговины завершились победой над Люксембургом (1:0) и поражением с Грузией (0:1).

Информация для ставок

Босния и Герцеговина проиграла четыре из пяти последних поединков

Три последних встречи Финляндии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В пяти последних поединках обе сборные обменялись двумя победами, а еще один матч закончился ничейным результатом

Прогноз

Команды примерно равны по уровню, поэтому победителя в этой паре предсказать очень тяжело. Предлагаем остановить свой выбор на тотале больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коллективы много забивали друг другу в последних личных встречах и эта не должна стать исключением.