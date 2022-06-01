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Финляндия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги Наций (04.06.2022)

01 июня 2022, 16:42
Финляндия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются финские футболисты. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.683.252.88
Мелбет 2.62 3.22 2.80
1XBET 2.62 3.22 2.80
BetBoom 2.69 3.13 2.79

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.3. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Финляндии до последнего боролась с Украиной за плей-офф квалификации на ЧМ 2022, но проиграла и не попала в стыковые матчи. В предстоящей встрече их ждет добрая знакомая сборная Боснии и Герцеговины, которая была с ней в группе прошлой квалификации, поэтому соперники уже знают друг друга, что подогревает дополнительный интерес к противостоянию. В прошлом товарищеском матче Финляндия проиграла Словакии (0:2), а ранее сыграла вничью с Исландией (1:1).

Босния и Герцеговина только в прошлом туре смогла прервать серию поражений, которая длилась несколько матчей подряд. Команда в последних встречах не похожа на себя и часто допускала ошибки, которые приводили к пропущенным голам. Чтобы замахнуться на победу в этой группе, коллективу необходимо набирать очки уже сейчас и обзаводиться преимуществом. Два последних поединка Боснии и Герцеговины завершились победой над Люксембургом (1:0) и поражением с Грузией (0:1).

Информация для ставок

  • Босния и Герцеговина проиграла четыре из пяти последних поединков
  • Три последних встречи Финляндии завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • В пяти последних поединках обе сборные обменялись двумя победами, а еще один матч закончился ничейным результатом

Прогноз

Команды примерно равны по уровню, поэтому победителя в этой паре предсказать очень тяжело. Предлагаем остановить свой выбор на тотале больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Коллективы много забивали друг другу в последних личных встречах и эта не должна стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.63 2.39
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.65 2.38
BetBoom 2.14 1.72 1.62 2.31 1.32 3.41
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 июня в 23:05
Победа команды хозяев поля с форой (0) в этом матче.
Птица Феникс
Птица Феникс
01 июня в 16:43
Может быть ничья, и обе забьют.
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