«Хака» — «КуПС». Прогноз на матч финской Высшей лиги (31.07.2022)

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вчера, 22:59

Ставки букмекеров

В этом поединке гости не являются абсолютными фаворитами. Коэффициент на победу»Буде-Глимта» составляет 2.11. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 3.45, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4 в БК Лига Ставок.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Хака» в последних утрах радует своих болельщиков не только результативностью у чужих ворот, но и набранными очками. В минувших турах футболистам удалось обыграть ХИФК (2:0) и «Интер» (3:2), а также расписать голевую ничью с «ВПС Вааса» с красивым счетом (3:3).

«КуПС» после разгрома ХИФК (5:1) отправился в Молдову на ответное сражение с «Милсами» в рамках квалификации ЛК. Несмотря на активное сопротивление, финнам удалось в конце игры забить два гола и победить с разгромным счетом (4:1), что позволило команде выйти в следующий раунд турнира.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хаки» и «КуПСа» насчитывает девять матчей (без учета дополнительного времени)

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних игр «Хаки» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 В трех последних поединках «КуПСа» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Обе коллектива занимают места в верхней части турнирной таблицы. Мы вполне можем рассчитывать на организованный футбол и голы от обеих команд, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.