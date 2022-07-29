«Хака» — «КуПС». Прогноз на матч финской Высшей лиги (31.07.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке гости не являются абсолютными фаворитами. Коэффициент на победу»Буде-Глимта» составляет 2.11. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 3.45, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4 в БК Лига Ставок.
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завтра, 15:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Хака» в последних утрах радует своих болельщиков не только результативностью у чужих ворот, но и набранными очками. В минувших турах футболистам удалось обыграть ХИФК (2:0) и «Интер» (3:2), а также расписать голевую ничью с «ВПС Вааса» с красивым счетом (3:3).
«КуПС» после разгрома ХИФК (5:1) отправился в Молдову на ответное сражение с «Милсами» в рамках квалификации ЛК. Несмотря на активное сопротивление, финнам удалось в конце игры забить два гола и победить с разгромным счетом (4:1), что позволило команде выйти в следующий раунд турнира.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Хаки» и «КуПСа» насчитывает девять матчей (без учета дополнительного времени)
- Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
- Пять из шести последних игр «Хаки» завершились результатом ТБ 2.5
- В трех последних поединках «КуПСа» был зафиксирован результат «обе забьют»
Прогноз
Обе коллектива занимают места в верхней части турнирной таблицы. Мы вполне можем рассчитывать на организованный футбол и голы от обеих команд, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.