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«Хака» — «КуПС». Прогноз на матч финской Высшей лиги (31.07.2022)

вчера, 22:59
Хака

Ставки букмекеров

В этом поединке гости не являются абсолютными фаворитами. Коэффициент на победу»Буде-Глимта» составляет 2.11. Поставить на успех хозяев поля можно по коэффициенту 3.45, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.4 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.703.502.12
Мелбет 3.48 3.44 2.13
1XBET 3.48 3.44 2.13
BetBoom 3.50 3.40 2.10

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.91. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Хака» в последних утрах радует своих болельщиков не только результативностью у чужих ворот, но и набранными очками. В минувших турах футболистам удалось обыграть ХИФК (2:0) и «Интер» (3:2), а также расписать голевую ничью с «ВПС Вааса» с красивым счетом (3:3).

«КуПС» после разгрома ХИФК (5:1) отправился в Молдову на ответное сражение с «Милсами» в рамках квалификации ЛК. Несмотря на активное сопротивление, финнам удалось в конце игры забить два гола и победить с разгромным счетом (4:1), что позволило команде выйти в следующий раунд турнира.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Хаки» и «КуПСа» насчитывает девять матчей (без учета дополнительного времени)
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Пять из шести последних игр «Хаки» завершились результатом ТБ 2.5
  • В трех последних поединках «КуПСа» был зафиксирован результат «обе забьют»

Прогноз

Обе коллектива занимают места в верхней части турнирной таблицы. Мы вполне можем рассчитывать на организованный футбол и голы от обеих команд, поэтому рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.49 1.91 1.98 1.51 2.70
Мелбет 1.92 1.97
1XBET 1.92 1.97
BetBoom 2.70 1.46 1.85 1.95 1.49 2.62
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