ХИФК — «Интер» (Турку). Прогноз на матч финской Высшей лиги (01.08.2022)

1658822776

сегодня, 11:06

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры решили, что гостевой клуб является фаворитом встречи. Поставить на его победу можно по коэффициенту 1.77, в то время как загрузить на успех ХИФК можно за 4.35. Ничейный результат порадует выигрышем по интересному коэффициенту 3.76.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

ХИФК неудачно провел 15 туров, набрав по их итогам всего семь очков. Такие результаты позволяют лишь замыкать турнирную таблицу с отставанием от ближайшего соперника в пять очков. В последнем матче команда разгромно проиграла на выезде «КуПСу» (1:5), а чуть ранее расписала ничью (1:1) с «Мариехамном».

«Интер» все еще не может прийти в себя после вылета из Лиги конференций. Коллектив провел две игры чемпионата и в обеих уступил, сначала «Хаке» (2:3), а затем и «Хонке» с минимальным счетом (0:1). В таблице клуб занимает восьмое место, имея в активе 18 баллов.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия ХИФК насчитывает пять поединков (без учета дополнительного времени)

«Интер» потерпел четыре поражения в последних пяти матчах

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТМ 2.5

ХИФК пропускает дома в восьми играх подряд

Прогноз

Нас ждет матч наполненный борьбой на каждом участке поля. «Интеру» пора прервать свою серию неудач и абсолютный аутсайдер очень подходящий для этого соперник. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.