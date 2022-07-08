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«Ильвес» — «Оулу». Прогноз на матч финской Высшей лиги (11.07.2022)

08 июля 2022, 14:47
Оулу

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры видят хозяев поля. Поставить на победу «Ильвеса» можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Поверить в успех «Оулу» предлагают по коэффициенту 4.55. В случае ничейного результата зайдет коэффициенту 3.75.

Финляндия. Высшая лига 2022
Ильвес
Оулу
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышНичья
0 : 2
завершен
11 июля 2022, 18:00
понедельник
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Ильвес» провел две подряд игры чемпионата с одним и тем же соперником ХИФК и обменялся с ним гостевыми победами с минимальным счетом (1:0). В таблице команда сумела закрепиться на пятом месте, имея 18 зачетных баллов в копилке при разнице мячей (18:16).

«Оулу» расположился одной строчкой ниже и, имея такое же количество очков, уступает нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. В минувших турах клуб не радовал своих болельщиков положительными результатами, проиграв сначала «КуПСу» (1:2), а затем «ВПС Вааса» (0:6).

Информация для ставок

  • «Ильвес» выиграл четыре из пяти последних матчей
  • У «Оулу» три поражения в последних четырех поединках
  • Три из четырех последних игр «Оулу» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

В этой игре мы увидим игру равных по классу команд. Трудно сказать, кто будет иметь превосходство и контролировать игру, поэтому предлагаем рискнуть и поставит в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 18:58
Скорей всего ничья!
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t7czvm58hyzd
08 июля в 17:59
Победу одержит «Ильвес»
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f35tv4mm695z
08 июля в 17:58
Фаворит матча «Ильвес»
Gahi
Gahi
08 июля в 16:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
08 июля в 14:52
Игра равных команд...возможна ничья
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