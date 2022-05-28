«КуПС» – ХИК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (29.05.2022)

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вчера, 11:59

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Фонбет, фаворит встречи букмекерами так и не был определен. На победу «КуПСа» предлагается коэффициент 2.67. Если победят гости, то залетит коэффициент 2.71. На ничью можно также загрузить по коэффициенту 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.28. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«КуПС» уверенно начал новый сезон и после девяти сыгранных поединков занимает первое место, имея в активе 25 баллов. В последних турах коллектив исключительно побеждал, на пути команды были обыграны ХИФК (1:0) и «Оулу» (3:0) и «Хака» (2:1).

ХИК имеет в своей копилке такое же количество набранных очков, но уступает в таблице по дополнительным показателям, в частности сыграл на один матч больше. Команда также хороша в организации игры и радует своих болельщиков победами, последние из них над «Хакой» (4:1) и «Лахти» (3:2).

Информация для ставок

«Купс» выиграл 11 из 13 последних матчей

Беспроигрышная серия ХИКа составляет семь игр (шесть побед и ничья)

Две минувшие очные встречи завершились вничью (1:1)

Три из четырех последних поединков и «КуПСа» и ХИКа закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Встречаются две абсолютно равные команды, в последних очных встречах которых прослеживается ничейный результат. Вероятно, что и данный поединок закончится вничью, на которую и предлагаем поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.