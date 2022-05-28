Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФинляндия. Высшая лига 2022

«КуПС» – ХИК. Прогноз на матч финской Высшей лиги (29.05.2022)

вчера, 11:59
ХИК

Ставки букмекеров

Судя по линии букмекерской конторы Фонбет, фаворит встречи букмекерами так и не был определен. На победу «КуПСа» предлагается коэффициент 2.67. Если победят гости, то залетит коэффициент 2.71. На ничью можно также загрузить по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.833.192.77
Мелбет 2.77 3.22 2.64
1XBET 2.77 3.22 2.64
BetBoom 2.88 3.03 2.69

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.28. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«КуПС» уверенно начал новый сезон и после девяти сыгранных поединков занимает первое место, имея в активе 25 баллов. В последних турах коллектив исключительно побеждал, на пути команды были обыграны ХИФК (1:0) и «Оулу» (3:0) и «Хака» (2:1).

ХИК имеет в своей копилке такое же количество набранных очков, но уступает в таблице по дополнительным показателям, в частности сыграл на один матч больше. Команда также хороша в организации игры и радует своих болельщиков победами, последние из них над «Хакой» (4:1) и «Лахти» (3:2).

Информация для ставок

  • «Купс» выиграл 11 из 13 последних матчей
  • Беспроигрышная серия ХИКа составляет семь игр (шесть побед и ничья)
  • Две минувшие очные встречи завершились вничью (1:1)
  • Три из четырех последних поединков и «КуПСа» и ХИКа закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Встречаются две абсолютно равные команды, в последних очных встречах которых прослеживается ничейный результат. Вероятно, что и данный поединок закончится вничью, на которую и предлагаем поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.75 1.65 2.34
Мелбет 1.66 2.35
1XBET 1.66 2.35
BetBoom 2.16 1.71 1.64 2.28 1.33 3.36
Все комментарии
44c2dkr8q629
44c2dkr8q629
вчера в 19:36
Победу одержит футбольный клуб «КуПС»
4nxdpbve7tjb
4nxdpbve7tjb
вчера в 19:34
Фаворит матча футбольный клуб
«КуПС»
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:25
Трудная ничья.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 