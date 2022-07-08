СИК – «Хонка». Прогноз на матч финской Высшей лиги (10.07.2022)

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08 июля 2022, 14:53

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы так и не определились с фаворитом встречи, выставив близкие по значению коэффициенты. Взять победу СИКа можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победу добудет «Хонка», то залетит коэффициент 2.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.22. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.96.

Форма команд

СИК вчера принял участие в квалификации Лиги конференций и в гостях уступил эстонской «Флоре» со счетом (0:1). Что касается национальных соревнований, то в чемпионате коллектив расписал две ничьих с «Хакой» (2:2) и с «Интером» из Турку (1:1).

«Хонка» после нескольких побед вряд, в том числе и над «ВПС Вааса» (1:0), прервала свою серию и расписала домашнюю ничью с «Мариехамном» (1:1). Такие результаты позволяют удерживать третье место в турнирной таблице и опережать ближайших преследователей на шесть очков.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия СИКа насчитывает пять поединков

«Хонка» не уступает в пяти играх подряд

Минувшая очная встреча закончилась победой «Хонки» (5:1)

Четыре из пяти последних матчей и СИКа и «Хонки» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече мы увидим очень осторожный футбол, ведь ни одной из команд нельзя терять очки. Вероятно, что основной акцент будет сделан на защите собственных ворот и много голов мы здесь не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.