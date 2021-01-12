«Фиорентина» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии (13.01.2021)

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12 января 2021, 09:47

«Фиорентина» принимает «Интер» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет выставила следующие котировки на эту встречу. Победа «Фиорентины» находится на отметке 4,80, ничья доступна за 3,84, а триумф команды гостей можно взять за 1,72. Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,66, а меньше за 2,35.

Форма команд

«Фиорентина» в целом довольно успешно действует в матчах на своей домашней арене, но этот сезон команде вряд ли пока можно занести в актив. В прошлом туре Серии А удалось переиграть «Кальяри» (1:0). Этот успех позволил подняться на 12-ю позицию в турнирной таблице. Нужно прибавлять в стабильности, иначе очень сложно будет достичь зоны еврокубков, от которой отставание уже тринадцать очков.

«Интер» не выигрывает в Серии А уже на протяжении двух туров – поражение от «Сампдории» (1:2) и ничья с «Ромой» (2:2). Команда действует в открытой манере, не делая ставку на оборонительную игру. Наблюдать за такой игрой клуба всегда приятно. Крайне важно суметь настроиться на матч Кубка страны. В чемпионате «нерадзурри» идут вторыми с отставанием от лидера «Милана» в три очка.

Статистика

• «Фиорентина» не проигрывает на домашней арене на протяжении пяти последних игр

• «Интер» выиграл пять из 10 последних домашних игр

• «Фиорентина» пять последних домашних матчей сыграла на ТМ 2,5

• «Интер» не выигрывает у «Фиорентины» в гостях уже на протяжении трех игр

Прогноз

По нашему мнению, фаворитом выглядят гости. Не нужно обращать особое внимание, что на протяжении двух последних встреч команда не выигрывает. Не ждем никаких сюрпризов, играем победу команды гостей за котировку 1,72 в букмекерской конторе Фонбет.